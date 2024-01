Tiktoker Hứa Quốc Anh vừa bị xử phạt từng gây bão mạng ra sao?

Theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, chiều 3/1, Sở TT-TT TP.HCM cho biết, đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM làm việc với TikToker Hứa Quốc Anh liên quan đến clip về đền Angkor Wat (Campuchia) mà tài khoản này đăng tải hồi đầu tháng 11/2023. Trên cơ sở buổi làm việc, Sở TT-TT ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Hứa Quốc Anh 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo Nghị định số 15/2020 của Chính phủ. Cũng trong buổi làm việc, đại diện Sở TT-TT cũng đề nghị TikToker Hứa Quốc Anh nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những sự việc tương tự trong tương lai và chấp hành đúng quy định pháp luật có liên quan khi sử dụng mạng internet và mạng xã hội. Trước đó, ngày 4/11/2023, tài khoản Hứa Quốc Anh đã đăng tải video thời lượng 1 phút 25 giây trên nền tảng TikTok với nội dung mô tả buổi chụp ảnh tại đền Angkor Wat (Campuchia), nhưng ghép hình ảnh quốc kỳ Thái Lan, 2 vị vua Thái Lan và lồng ghép âm thanh "Hello Thái Lan". Sau khi đăng tải video clip và nhận được sự phản đối của cộng đồng mạng thì TikToker Hứa Quốc Anh đã xóa video clip nêu trên. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Sở TT-TT và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vào cuộc phối hợp xác minh để làm rõ các nội dung vi phạm. Cụ thể, Hứa Quốc Anh từng lên clip chia sẻ: "Clip hôm nay tôi muốn nói là tôi thật sự chân thành xin lỗi các bạn người Campuchia và đất nước Campuchia. Tôi không nghĩ là hành động thiếu suy nghĩ của mình lại dẫn tới mọi chuyện đi quá xa đến như vậy... Hiện tại tôi đã biết tôi sai, tôi đã biết lỗi cho nên tôi thật sự chân thành xin lỗi các bạn Campuchia và đất nước Campuchia. Không bao giờ có chuyện như thế này tái diễn ra thêm một lần nào nữa. Kênh cũng đã mất, clip cũng đã xóa trên tất cả các nền tảng và tôi muốn chấm dứt hoàn toàn câu chuyện này ở đây". TikToker Hứa Quốc Anh nói thêm. Bên cạnh đó, Hứa Quốc Anh kêu gọi mọi người ngừng việc chia sẻ những nội dung liên quan và nhận định đây là một bài học lớn mà bản thân sẽ khắc cốt ghi tâm. Tuy nhiên, lời xin lỗi của Hứa Quốc Anh không đủ để xoa dịu cơn phẫn nộ của dư luận. Đông đảo dân mạng khẳng định không chấp nhận lời xin lỗi của chàng trai này vì cho rằng thái độ của nam TikToker thiếu chân thành, hối lỗi. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng kêu gọi tẩy chay người này vì tạo ra những video mang nội dung tiêu cực, độc hại, gây thù ghét, nhiều lần vướng tranh cãi vì đụng chạm đến vấn đề văn hóa, tín ngưỡng, chính trị.

