TikToker Bùi Thảo Ly khoe mặt mộc, để lộ bệnh tình hiện tại

Nhan sắc của những hot TikToker đình đám trên mạng xã hội vẫn luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi. Cô nàng Bùi Thảo Ly (biệt danh CiiN) cũng không tránh khỏi những lần bị so sánh nhan sắc trên mạng và đời thường. Mới đây, nữ TikToker có đăng tải clip biến hình để lộ mặt mộc như ngầm giải thích tại sao nhan sắc cô ngoài đời thực lại khác xa so với trên ảnh. Trong clip, cư dân mạng nhận thấy phần lông mày và lông mi bên trái của CiiN có màu khá nhạt, gần như bạch kim. Theo như chia sẻ của cậu bạn thân cũng là hot TikToker Ngô Đình Nam, CiiN hiện đang mắc căn bệnh bạch biến. Dù vậy cô nàng vẫn tự tin để lộ khuôn mặt và nhảy nhót vô cùng điêu luyện. Ngoài ra nhan sắc thật của CiiN cũng nhanh chóng bị netizen đem ra bàn tán bởi nó khác xa so với hình ảnh đăng tải lên MXH. Đứng trước làn gió "chê" của giới trẻ, cô không cố gắng giải thích nhiều mà chỉ để lại bình luận mặt cười. Hiện tại, thay vì cố gắng để mái che đi chiếc lông mày không "bình thường" đó, không để mặt mộc ra đường thì CiiN đã thoải mái hơn với ngoại hình của mình. CiiN còn được biết đến là một vũ công chuyên nghiệp, hầu như các clip của hot TikToker đều lên xu hướng bởi vũ đạo điêu luyện cùng khả năng bắt trend cực đỉnh của cô nàng. CiiN được cư dân mạng nhận định lúc make up lên đồ rất giống với Lisa - thành viên nhóm Blackpink Hàn Quốc. CiiN hiện sở hữu kênh TikTok chính lên đến 7,2 triệu người theo dõi. Các trang khác có hàng ngàn followers khủng như Instagram với 316 ngàn followers và Facebook có gần 95 ngàn followers. Bùi Thảo Ly hiện đang trở thành một trong những hot TikToker nổi tiếng hiện nay.

