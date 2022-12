TikToker 1,3 triệu follow có phát ngôn tranh cãi về việc học

TikToker tên Hắc Hổ với 1,3 triệu lượt theo dõi mới đây có phát ngôn về việc học gây tranh cãi trên MXH. Cụ thể Hắc Hổ đưa ra quan điểm để lý giải việc tại sao “học ngu” ra trường “làm chủ” còn học giỏi ra đời “làm cu li”. Trong video của mình, nam TikToker nói: “Có bao giờ các bạn tự hỏi rằng tại sao những thằng hồi xưa học trong trường nó rất là ngu nhưng khi ra đường nó lại làm chủ, còn những đứa học giỏi ra vẻ cứng cỏi thì ra đời làm cu li. Lý do mấy đứa hồi xưa học giỏi nhưng sau này làm lính chỉ xung quanh mấy chữ thôi, đó là: sĩ diện, cứng đầu…”. Ngay sau khi đoạn clip này của hot TikToker được chia sẻ đã xuất hiện hai luồng ý kiến trái chiều, một bên đồng tình và ngược lại số đông không đồng tình với quan điểm của Hắc Hổ. Một bộ phận cư dân mạng đồng tình với quan điểm của Hắc Hổ, bởi lẽ nam TikToker lý giải việc thành công phụ thuộc vào thái độ sống, sự cầu tiến. Trái ngược lại không ít netizen lại phẫn nộ, không đồng tình với Hắc Hổ, họ cho rằng "xã hội cần tri thức để hòa nhập và phát triển", hay "học hành là con đường ngắn nhất để đi đến thành công",...Hiện tại những phát ngôn của Hắc Hổ vẫn gây tranh cãi trên MXH. Trước đó hot teen Linh Ka từng có phát ngôn vô cùng thiếu suy nghĩ gây tranh cãi về điểm số. Trong một đoạn clip Linh Ka đã khẳng định: "Điểm đâu quan trọng, bây giờ có thể mua được điểm cấp 3 và ĐH mà". Không rõ đoạn livestream này được thực hiện lúc nào, tuy nhiên, ngay lập tức, phát ngôn gây sốc này của Linh Ka đã vướng phải sự phản đối dữ dội, thậm chí là chỉ trích vô cùng căng thẳng từ mọi người. "Hot girl trứng rán" Trần Thanh Tâm cũng từng là cái tên gây tranh cãi khi phát ngôn về việc học. Cụ thể Trần Thanh Tâm khiến nhiều người bức xúc trước phát ngôn: "Ừ mình học kém, nhưng học kém mà kiếm được nhiều tiền còn hơn mấy người thi được 25, 30 điểm mà không kiếm được đồng nào". Sau đó, nữ TikToker 10x phải nhanh chóng lên tiếng xin lỗi về phát ngôn này của mình. Một nhân vật khác cũng có phát ngôn "sốc" về việc học là hot girl Xoài Non. Trong clip giải đáp thắc mắc về việc "Tại sao Xoài Non quyết định nghỉ học", chị dâu Diệp Lâm Anh đã có những phát ngôn thiếu suy nghĩ. Cụ thể hot girl 10x khẳng định chắc nịch: "Học ngu mà kiếm nhiều tiền còn hơn học giỏi mà không kiếm được tiền. Xã hội bây giờ chỉ cần tiền thôi các bạn hiểu không?" Ngay lập tức, phát ngôn của cô nàng bị cư dân mạng "ném đá" nhiệt tình, cho rằng hot girl đang cố bao biện bởi tính lười học của mình. Ảnh: Tổng hợp

