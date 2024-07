“Tiểu tiên cá” của đoàn Việt Nam được đặc cách dự Olympic Paris 2024

Sinh năm 2005, dù mới chỉ 19 tuổi, thế nhưng Võ Thị Mỹ Tiên hiện là kình ngư số 1 của Việt Nam tại vòng loại Olympic vừa qua (775 điểm). Cô được Liên đoàn Thể thao dưới nước quốc tế (FINA) lựa chọn là vận động viên của Việt Nam giành suất đặc cách tham dự Olympic Paris 2024. (Ảnh: FBNV) Tài năng trẻ của Long An cũng là vận động viên nữ duy nhất vượt chuẩn và tham dự giải bơi vô địch thế giới 2023, điều kiện bắt buộc của suất đặc cách Olympic ở môn bơi. Cô cùng với Nguyễn Huy Hoàng là hai vận động viên bơi lội Việt Nam thi đấu tại ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh này. Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, trong sáng, ít ai nghĩ rằng cô gái nhỏ này đã "ẵm" về loạt thành tích đáng nể. Năm 2020, tức là lúc đó Mỹ Tiên chỉ mới 15 tuổi, cô đã xô đổ kỷ lục của Ánh Viên ở nội dung 400m hỗn hợp nữ. Thành tích của nữ VĐV này là 5 phút 0 giây 60, còn kỷ lục cũ của Ánh Viên là 5 phút 1 giây 45. Cùng năm 2020, tại giải bơi - lặn vô địch trẻ Quốc gia diễn ra tại Đà Nẵng, nữ VĐV này đã phá tiếp một kỷ lục khác của Ánh Viên ở nội dung 200m hỗn hợp độ tuổi 14-15. Thành tích mới là 2 phút 21 giây 67, vượt qua kỷ lục cũ là 2 phút 22 giây 05 do Ánh Viên xác lập đã tồn tại suốt 9 năm rồi bị phá. Nữ VĐV này giành tổng cộng 9 huy chương vàng ở các nội dung bơi tại giải vô địch bơi lặn trẻ năm đó, ngang bằng với những gì mà Ánh Viên từng lập được ở các giải trẻ trước đây. Mỹ Tiên sinh ra trong1 gia đình không có ai theo nghiệp thể thao, nhưng năm 10 tuổi, cô nàng được các huấn luyện viên trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh biết đến trong một lần tuyển chọn các vận động viên trẻ. Bắt đầu sự nghiệp bơi lội, thần tượng của Mỹ Tiên chính là VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên. Hiện cô thuộc quản lý của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Long An. Sở trường của Mỹ Tiên là nhóm nội dung 400m tự do, 800m tự do và 1.500m tự do. (Ảnh: FBNV)

Sinh năm 2005, dù mới chỉ 19 tuổi, thế nhưng Võ Thị Mỹ Tiên hiện là kình ngư số 1 của Việt Nam tại vòng loại Olympic vừa qua (775 điểm). Cô được Liên đoàn Thể thao dưới nước quốc tế (FINA) lựa chọn là vận động viên của Việt Nam giành suất đặc cách tham dự Olympic Paris 2024. (Ảnh: FBNV) Tài năng trẻ của Long An cũng là vận động viên nữ duy nhất vượt chuẩn và tham dự giải bơi vô địch thế giới 2023, điều kiện bắt buộc của suất đặc cách Olympic ở môn bơi. Cô cùng với Nguyễn Huy Hoàng là hai vận động viên bơi lội Việt Nam thi đấu tại ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh này. Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, trong sáng, ít ai nghĩ rằng cô gái nhỏ này đã "ẵm" về loạt thành tích đáng nể. Năm 2020, tức là lúc đó Mỹ Tiên chỉ mới 15 tuổi, cô đã xô đổ kỷ lục của Ánh Viên ở nội dung 400m hỗn hợp nữ. Thành tích của nữ VĐV này là 5 phút 0 giây 60, còn kỷ lục cũ của Ánh Viên là 5 phút 1 giây 45. Cùng năm 2020, tại giải bơi - lặn vô địch trẻ Quốc gia diễn ra tại Đà Nẵng, nữ VĐV này đã phá tiếp một kỷ lục khác của Ánh Viên ở nội dung 200m hỗn hợp độ tuổi 14-15. Thành tích mới là 2 phút 21 giây 67, vượt qua kỷ lục cũ là 2 phút 22 giây 05 do Ánh Viên xác lập đã tồn tại suốt 9 năm rồi bị phá. Nữ VĐV này giành tổng cộng 9 huy chương vàng ở các nội dung bơi tại giải vô địch bơi lặn trẻ năm đó, ngang bằng với những gì mà Ánh Viên từng lập được ở các giải trẻ trước đây. Mỹ Tiên sinh ra trong1 gia đình không có ai theo nghiệp thể thao, nhưng năm 10 tuổi, cô nàng được các huấn luyện viên trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh biết đến trong một lần tuyển chọn các vận động viên trẻ. Bắt đầu sự nghiệp bơi lội, thần tượng của Mỹ Tiên chính là VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên. Hiện cô thuộc quản lý của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Long An. Sở trường của Mỹ Tiên là nhóm nội dung 400m tự do, 800m tự do và 1.500m tự do. (Ảnh: FBNV)