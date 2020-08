Tiếp sức mùa thi, thí sinh Hoa hậu Việt Nam gây thương nhớ

Trong số các cô gái làm tình nguyện viên tiếp sức mùa thi THPT Quốc gia năm nay, cái tên Nguyễn Thị Hoài Thương gây được nhiều sự chú ý. Đồng thời cô nàng cũng là thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Xuất hiện tại điểm thi trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh, hình ảnh cô gái trong màu áo xanh tình nguyện Hoài Thương gây ấn tượng bởi ngoại hình nổi bật. Người đẹp xứ Nghệ mong muốn đóng góp chút sức trẻ cho kỳ thi năm nay, cô nhiệt tình giúp đỡ các thí sinh và phụ huynh khi làm nhiệm vụ. Đồng thời, việc tham gia tình nguyện còn giúp Hoài Thương tự tin hơn trong cuộc sống. Được biết, Hoài Thương từng theo học ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên tại Đại Học Vinh. Sau khi tốt nghiệp đại học, hiện cô sin‌h sống và làm việc tại Nghệ An Là một trong những thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020, Hoài Thương được đánh giá có nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào chuẩn mẫu phụ nữ Á Đông với khuôn mặt V-line, chiếc mũi cao và đôi mắt hai mí to tròn thu hút. Sở hữu nhan sắc thu hút và vóc dáng chuẩn, người đẹp xứ Nghệ thường xuyên được mời làm mẫu ảnh cho các shop thời trang. Hoài Thương từng thử sức với vai trò làm PG và nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhan sắc của người đẹp 9X cũng thuộc hàng "cực phẩm" chẳng kém cạnh gì dàn thí sinh 2K năm nay. Hoài Thương từng mong muốn được mở shop thời trang riêng trước khi đăng kí tham gia và xuất hiện tại Hoa Hậu Việt Nam 2020. Qua những bức ảnh thường ngày cho thấy nhan sắc của Hoài Thương trẻ trung hơn so với tuổi thật. Mời quý độc giả đón xem thêm video Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 - Nguồn: KÊNH VTC1

