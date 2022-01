Tiên Nguyễn và Anh Sa, 2 cô út "sáng nhất" làng rich kid Việt

Là con gái "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn và mỹ nhân đình đám một thời - bà Lê Hồng Thuỷ Tiên, Tiên Nguyễn thừa hưởng trọn vẹn combo "giàu, đẹp, giỏi". Chưa hết, con gái út nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn còn được ưu ái gọi bằng những cái tên như "đệ nhất rich kid", công chúa trong giới con nhà giàu. Trong những hình ảnh được chia sẻ lên MXH, cuộc sống của rich kid Tiên Nguyễn cũng toát ra mùi tiền. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét về Tiên Nguyễn bằng việc quanh năm "đắp" lên mình toàn hàng hiệu, ở biệt thự siêu to khổng lồ view sông Sài Gòn,... tất cả đều khiến dân mạng nhìn thôi cũng hoa mắt chóng mặt. Hiện tại, Tiên Nguyễn đang là Giám đốc Quỹ vì cộng đồng IPP (tập đoàn Liên Thái Bình Dương) kiêm Phó tổng giám đốc phát triển thị trường thời trang cao cấp của tập đoàn. Dù có 2 người anh cùng cha khác mẹ nhưng Tiên Nguyễn khá thân thiết với họ. Anh Sa là con gái ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT Tân Hoàng Minh Group và Hoa hậu Giáng My. Anh Sa được di truyền phần lớn nhan sắc từ mẹ, từng được dự đoán sẽ là mỹ nhân đáng gờm nếu xuất hiện trong showbiz. Tuy nhiên cô nàng lại không lựa chọn con đường nghệ thuật. Trái ngược với Tiên Nguyễn, Anh Sa đại diện cho phe rich kid kín tiếng. Cô nàng cực kì ít khi xuất hiện trên cả MXH lẫn trước truyền thông, đa phần những bức hình của gái xinh này đều do mẹ chia sẻ. Sau khi tốt nghiệp ĐH Lehigh - một trong những trường đại học nghiên cứu tư thục nổi tiếng nhất ở Mỹ, Anh Sa cũng nhanh chóng kinh doanh giống như truyền thống gia đình. Hiện tại, Anh Sa đã lập công ty riêng và vẫn hỗ trợ công việc kinh doanh của Tân Hoàng Minh đúng như những gì cô đang học. Cũng như Tiên Nguyễn, Anh Sa khá thân với 2 người anh cùng cha khác mẹ Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: YAN News

Là con gái "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn và mỹ nhân đình đám một thời - bà Lê Hồng Thuỷ Tiên, Tiên Nguyễn thừa hưởng trọn vẹn combo "giàu, đẹp, giỏi". Chưa hết, con gái út nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn còn được ưu ái gọi bằng những cái tên như "đệ nhất rich kid", công chúa trong giới con nhà giàu. Trong những hình ảnh được chia sẻ lên MXH, cuộc sống của rich kid Tiên Nguyễn cũng toát ra mùi tiền. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét về Tiên Nguyễn bằng việc quanh năm "đắp" lên mình toàn hàng hiệu, ở biệt thự siêu to khổng lồ view sông Sài Gòn,... tất cả đều khiến dân mạng nhìn thôi cũng hoa mắt chóng mặt. Hiện tại, Tiên Nguyễn đang là Giám đốc Quỹ vì cộng đồng IPP (tập đoàn Liên Thái Bình Dương) kiêm Phó tổng giám đốc phát triển thị trường thời trang cao cấp của tập đoàn. Dù có 2 người anh cùng cha khác mẹ nhưng Tiên Nguyễn khá thân thiết với họ. Anh Sa là con gái ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT Tân Hoàng Minh Group và Hoa hậu Giáng My. Anh Sa được di truyền phần lớn nhan sắc từ mẹ, từng được dự đoán sẽ là mỹ nhân đáng gờm nếu xuất hiện trong showbiz. Tuy nhiên cô nàng lại không lựa chọn con đường nghệ thuật. Trái ngược với Tiên Nguyễn, Anh Sa đại diện cho phe rich kid kín tiếng. Cô nàng cực kì ít khi xuất hiện trên cả MXH lẫn trước truyền thông, đa phần những bức hình của gái xinh này đều do mẹ chia sẻ. Sau khi tốt nghiệp ĐH Lehigh - một trong những trường đại học nghiên cứu tư thục nổi tiếng nhất ở Mỹ, Anh Sa cũng nhanh chóng kinh doanh giống như truyền thống gia đình. Hiện tại, Anh Sa đã lập công ty riêng và vẫn hỗ trợ công việc kinh doanh của Tân Hoàng Minh đúng như những gì cô đang học. Cũng như Tiên Nguyễn, Anh Sa khá thân với 2 người anh cùng cha khác mẹ Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: YAN News