Thủ môn Bùi Tiến Dũng và con đường sự nghiệp lận đận

Mới đây, thông tin bên lề liên quan đến việc thủ môn Bùi Tiến Dũng đề đạt nguyện vọng với CLB Công an Hà Nội được ra đi thu hút sự chú ý của NHM và điểm đến của thủ thành xứ Thanh là CLB cũ Thành phố Hồ Chí Minh ngay trong giai đoạn lượt về. Việc Bùi Tiến Dũng muốn trở lại TP HCM là điều dễ hiểu. Ngoài việc được thi đấu liên tục, thủ thành sinh năm 1997 còn được ở gần gia đình nhỏ khi vợ anh mới sinh con đầu lòng chưa lâu. Tuy nhiên, CLB Công an Hà Nội chưa chắc đồng ý để Bùi Tiến Dũng rời đi. Chính vì chiêu mộ Filip Nguyễn, đội bóng này phải tính đến việc giữ Bùi Tiến Dũng. Sự nghiệp của Bùi Tiến Dũng khá truân chuyên. Do hoàn cảnh gia đình nên mãi năm 2013, chàng thủ môn gốc Thanh Hóa này mới được tiếp xúc với bóng đá chuyên nghiệp khi đã 16 tuổi. Sau 3 năm rèn giũa, năm 2016, Bùi Tiến Dũng được Thanh Hóa đăng ký thi đấu tại V-League và đến năm 2017, anh được đưa lên đội một. Sau thành công với U23 Việt Nam tại giải đấu ở Thường Châu (Trung Quốc), tên tuổi của Bùi Tiến Dũng lên như diều gặp gió và được CLB giàu truyền thống tại V-League là Hà Nội FC đưa về sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, màn trình diễn của Tiến Dũng trong màu áo của Hà Nội FC cũng không thực sự thuyết phục, anh để lọt lưới đến 9 bàn chỉ qua 3 trận bắt chính ở V.League 2019. Cùng với đó là sai lầm khiến Hà Nội FC bị loại ở chung kết liên khu vực AFC Cup 2019. Cuối cùng, anh chia tay đội bóng thủ đô chỉ sau một mùa giải. Rời Hà Nội FC, Bùi Tiến Dũng "trôi dạt" tới CLB TP.HCM cuối năm 2019. Tưởng rằng về CLB TP.HCM, sự nghiệp của Bùi Tiến Dũng sẽ được cứu vãn nhưng những chấn thương và câu chuyện ngoài lề khiến anh chàng nhận về vô vàn chỉ trích. Năm 2022, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến tình hình kinh tế của các CLB tại V-League rơi vào tình trạng báo động. Bùi Tiến Dũng dính vào lùm xùm đình công khiến tên tuổi của anh chàng dần mất điểm.

