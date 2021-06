Thu hoạch dưa hấu vệ đường, bổ ra nam thanh niên "té ngửa"

Dạo gần đây hay rộ lên trend các nam thanh nữ tú thay phiên nhau "mổ xẻ" các loại trái cây rồi khoe thành quả lên mạng, mà nhiều nhất có lẽ là dưa hấu. Mới đây, lại thêm một chàng trai chia sẻ cảnh mình đi thu hoạch và xẻ quả dưa hấu do mình tự trồng, thu hút nhiều lượt xem trên TikTok. chàng trai này tự tay trồng dưa hấu bên vệ đường nọ. Khi có quả, sợ người qua lại hái mất nên anh chàng đã giấu nó vào đám cỏ, tới nay thấy quả trông được mắt thì mới ra hái. Quả dưa hấu có kích thước không quá to, thế nhưng phần vỏ đã ửng vàng đẹp mắt. Khi mang vào nhà xẻ ra, cả chủ thớt lẫn dân mạng đều "té ngửa" khi nhìn thấy bên trong. Trái dưa hấu vì còn quá non nên ruột trắng toát chứ chưa thể chín đỏ. Nhìn thành phẩm mà dân mạng ai cũng buồn cười. "Rõ ràng là một trái dưa hấu còn non mà ổng cũng ráng hái vào ăn!" hay "Kinh nghiệm hái dưa là nhìn phần lá, nó mà vàng gần hết thì dưa mới chín."... là những bình luận để lại dưới clip bổ dưa hấu bên vệ đường. Đúc kết lại màn bổ dưa hấu trên, dân mạng đều cho rằng vì dưa còn non quá nên mới có hiện tượng như vậy. Cách đây chưa lâu, trên mạng xã hội cũng có không ít màn bổ dưa hấu khiến nhiều người phải ngã ngửa. Điển hình như một người đàn ông ở Mỹ đã bổ trái dưa khủng lồ của mình nhưng thứ xuất hiện bên trong khiến chủ nhân phải thất vọng. Tưởng rằng vớ được món hời, ai ngờ người đàn ông Mỹ lại nhận về một quả dưa nhạt nhẽo.... Mời quý độc giả xem video: Thanh niên lén trồng trái dưa hấu bên vệ đường rồi tự hái vào nhà để xẻ ăn - Nguồn: @phamhoangtu3



Dạo gần đây hay rộ lên trend các nam thanh nữ tú thay phiên nhau "mổ xẻ" các loại trái cây rồi khoe thành quả lên mạng, mà nhiều nhất có lẽ là dưa hấu. Mới đây, lại thêm một chàng trai chia sẻ cảnh mình đi thu hoạch và xẻ quả dưa hấu do mình tự trồng, thu hút nhiều lượt xem trên TikTok. chàng trai này tự tay trồng dưa hấu bên vệ đường nọ. Khi có quả, sợ người qua lại hái mất nên anh chàng đã giấu nó vào đám cỏ, tới nay thấy quả trông được mắt thì mới ra hái. Quả dưa hấu có kích thước không quá to, thế nhưng phần vỏ đã ửng vàng đẹp mắt. Khi mang vào nhà xẻ ra, cả chủ thớt lẫn dân mạng đều "té ngửa" khi nhìn thấy bên trong. Trái dưa hấu vì còn quá non nên ruột trắng toát chứ chưa thể chín đỏ. Nhìn thành phẩm mà dân mạng ai cũng buồn cười. "Rõ ràng là một trái dưa hấu còn non mà ổng cũng ráng hái vào ăn!" hay "Kinh nghiệm hái dưa là nhìn phần lá, nó mà vàng gần hết thì dưa mới chín."... là những bình luận để lại dưới clip bổ dưa hấu bên vệ đường. Đúc kết lại màn bổ dưa hấu trên, dân mạng đều cho rằng vì dưa còn non quá nên mới có hiện tượng như vậy. Cách đây chưa lâu, trên mạng xã hội cũng có không ít màn bổ dưa hấu khiến nhiều người phải ngã ngửa. Điển hình như một người đàn ông ở Mỹ đã bổ trái dưa khủng lồ của mình nhưng thứ xuất hiện bên trong khiến chủ nhân phải thất vọng. Tưởng rằng vớ được món hời, ai ngờ người đàn ông Mỹ lại nhận về một quả dưa nhạt nhẽo.... Mời quý độc giả xem video: Thanh niên lén trồng trái dưa hấu bên vệ đường rồi tự hái vào nhà để xẻ ăn - Nguồn: @phamhoangtu3