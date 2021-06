Trồng dưa hấu “siêu to khủng lồ”, bổ ra người đàn ông câm nín

Trong tất cả các thể loại quả, dưa hấu có lẽ là "lừa tình" con người nhiều nhất. Có quá nhiều kinh nghiệm để chọn dưa ngon nhưng đảm bảo mua 1 quả về, xẻ ra bên trong có ngon hay không còn do nhiều yếu tố. Mới đây, một người đàn ông Mỹ đã thu hoạch được quả dưa hấu nặng tới 130kg, chiều dài đạt hơn 1,3m và đường kính là hơn 50cm. Chỉ đọc vài con số thôi cũng đủ hiểu nó "siêu to khổng lồ" tới cỡ nào. Ban đầu, người đàn ông này còn có ý định đem bán nó cho người khác. Thế nhưng sau một lúc suy nghĩ kỹ, ông quyết định bổ dưa hấu ra thưởng thức. Vì nặng tới cả trăm ký nên người đàn ông Mỹ đã phải rất chật vật mới xẻ quả dưa hấu ra được. Tưởng rằng sẽ được một bữa no nê với quả dưa hấu ngon lành nhưng tới lúc nhìn thấy bên trong, ông ta "sốc nặng" vì quả dưa chẳng đỏ mọng và có nhiều thịt như mong đợi. Thậm chí, hương vị của quá dưa trên nhìn thôi là thấy cũng không có gì gọi là xuất sắc. Trồng được quả dưa khổng lồ thì thật đáng khiến người khác trầm trồ, thế nhưng nếu lỡ bán trái dưa này cho vị khách nào đó thì quả thật bác nông dân kia chẳng biết giấu mặt vào đâu. Với màn bổ dưa hấu "siêu to khủng lồ" này một lần nữa minh chứng cho việc "thùng rỗng thì kêu to", dưa hấu to chắc gì đã ngon. Dưới phần bình luận, một số dân mạng có để lại ý kiến rằng không phải quả nào càng khổng lồ thì càng thơm ngon và ăn được nhiều Trước đó trên MXH, hai cô gái người Việt từng có màn bổ dưa hơn chục ký và cho ra kết quả đáng tiếc, phần ruột dưa chín đỏ nhưng bị rỗng khá nhiều chỗ. Còn lần khác khi mua dưa hấu về một dân mạng gặp phải hoàn cảnh bên trong nhìn nhão nhoét trông rợn người. Mời quý độc giả xem video: Cô gái thử xẻ quả dưa hấu mini trồng trong vườn nhà và cái kết đầy bất ngờ - Nguồn: TikTok

