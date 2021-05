Thu hoạch dưa hấu tí hon, cô gái bổ ra khiến netizen ngã ngửa

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội nổi lên một trend rất thú vị, đó là dân mạng thi nhau khoe những quả dưa hấu nhà trồng. Ai tự trồng được quả to thì "nở mày nở mặt". Nhưng những quả tí hon cũng thu hút sự tò mò của không ít người. Mới đây, một cô gái khiến mạng xã hội ngã ngửa khi thay vì tự hào vì có quả dưa lớn, một cô gái lại rất hào hứng khi đăng tải hình ảnh quả dưa hấu tí hon "đột biến". Nhìn thành quả trồng dưa hấu này, nhiều người tỏ ra vô cùng tò mò không biết ruột dưa bên trong sẽ ra sao? mùi vị sẽ thế nào? có đúng tiêu chuẩn vỏ xanh ruột đỏ không?... Không để dân mạng chờ lâu, chủ nhân của quả dưa hấu đột biến đã bổ thành quả của mình và ai xem xong clip cũng đều phải cảm giác bất ngờ. Thay vì vỏ xanh ruột đỏ như những quả dưa bình thường thì trong quả dưa tí hon lại phần cùi trắng nhiều hơn và phần ruột cũng không được đỏ tươi. Theo chủ nhân clip, có lẽ do nắng quá nên quả dưa này không lớn thêm được. Dù vậy thì nhìn quả dưa vẫn rất xinh xắn, dễ thương và khiến nhiều cư dân mạng thích thú. Trước đó, trên MXH hình ảnh quả dưa hấu tí hon cũng từng được một TikToker đăng tải và thu hút được sự chú ý của không ít cư dân mạng. Sau khi đoạn clip bổ quả dưa tí hon được đăng tải, dân mạng để lại bình luận với đại ý chỉ cần cho vào cắn ngập mồm là ăn xong cả quả dưa. Dưa hấu dù bé xíu nhưng ruột lại rất đỏ chứ không hề bị non, hạt cũng rất ít. Một số dân mạng để lại bình luận: "Nhà mình cũng tự trồng cây dưa như thế này nhưng ra đầy trái luôn, trái nào cũng bé tí và ăn ngọt thanh!" hay "Hay nhỉ, để sau này mình siêng nhả hạt như chủ thớt xem dưa nhà mình có lên quả không!". Mời quý độc giả xem video: Cô gái thử xẻ quả dưa hấu mini trồng trong vườn nhà và cái kết đầy bất ngờ - Nguồn: TikTok

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội nổi lên một trend rất thú vị, đó là dân mạng thi nhau khoe những quả dưa hấu nhà trồng. Ai tự trồng được quả to thì "nở mày nở mặt". Nhưng những quả tí hon cũng thu hút sự tò mò của không ít người. Mới đây, một cô gái khiến mạng xã hội ngã ngửa khi thay vì tự hào vì có quả dưa lớn, một cô gái lại rất hào hứng khi đăng tải hình ảnh quả dưa hấu tí hon "đột biến". Nhìn thành quả trồng dưa hấu này, nhiều người tỏ ra vô cùng tò mò không biết ruột dưa bên trong sẽ ra sao? mùi vị sẽ thế nào? có đúng tiêu chuẩn vỏ xanh ruột đỏ không?... Không để dân mạng chờ lâu, chủ nhân của quả dưa hấu đột biến đã bổ thành quả của mình và ai xem xong clip cũng đều phải cảm giác bất ngờ. Thay vì vỏ xanh ruột đỏ như những quả dưa bình thường thì trong quả dưa tí hon lại phần cùi trắng nhiều hơn và phần ruột cũng không được đỏ tươi. Theo chủ nhân clip, có lẽ do nắng quá nên quả dưa này không lớn thêm được. Dù vậy thì nhìn quả dưa vẫn rất xinh xắn, dễ thương và khiến nhiều cư dân mạng thích thú. Trước đó, trên MXH hình ảnh quả dưa hấu tí hon cũng từng được một TikToker đăng tải và thu hút được sự chú ý của không ít cư dân mạng. Sau khi đoạn clip bổ quả dưa tí hon được đăng tải, dân mạng để lại bình luận với đại ý chỉ cần cho vào cắn ngập mồm là ăn xong cả quả dưa. Dưa hấu dù bé xíu nhưng ruột lại rất đỏ chứ không hề bị non, hạt cũng rất ít. Một số dân mạng để lại bình luận: "Nhà mình cũng tự trồng cây dưa như thế này nhưng ra đầy trái luôn, trái nào cũng bé tí và ăn ngọt thanh!" hay "Hay nhỉ, để sau này mình siêng nhả hạt như chủ thớt xem dưa nhà mình có lên quả không!". Mời quý độc giả xem video: Cô gái thử xẻ quả dưa hấu mini trồng trong vườn nhà và cái kết đầy bất ngờ - Nguồn: TikTok