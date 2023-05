Gái xinh được mệnh danh "nàng thơ xứ Huế" phiên bản mới là ai?

Nguyễn Trà My (sinh năm 1998) được biết đến với vai trò mẫu ảnh, streamer. Cô nàng được cộng đồng mạng ưu ái đặt cho biệt danh "nàng thơ xứ Huế". Trà My sở hữu gương mặt xinh xắn và vóc dáng gợi cảm. Cô nàng từng tiết lộ, bản thân không hề ăn kiêng khắt khe hay tập luyện vất vả nhưng vẫn có thân hình thon gọn. Không sở hữu chiều cao quá nổi bật nhưng nhờ body cân đối, Trà My vẫn cuốn hút và hấp dẫn trong từng khung hình. Trong mắt nhiều người, Trà My là một cô gái tài năng. Cô nàng từng tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Huế. Trà My chia sẻ, cô học ngành Quản trị Kinh doanh để hoàn thành nguyện vọng của bố mẹ. Sau khi tốt nghiệp, cô quyết định theo đuổi ngành nghề mình yêu thích đó là làm mẫu ảnh, streamer. Ngay từ thời sinh viên, Trà My đã tập tành kinh doanh, tích luỹ một số vốn để sau này có thể theo đuổi đam mê. Gái xinh gốc Huế này luôn muốn được tự chủ về thời gian nên mối duyên với nghệ thuật được cô xem là "mối duyên lành". Tuy vậy, việc xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh gợi cảm khiến Trà My gặp khá nhiều rắc rối. Từng có thời gian cô thường xuyên nhận được những tin nhắn mời gọi khiếm nhã và cảm thấy bị tổn thương. Tuy nhiên, Trà My chọn cách bỏ qua và tập trung phát triển bản thân. Cô tin rằng, phong cách ăn mặc không thể nói lên bản chất con người. Sự cố gắng của Trà My được đền đáp bằng sự tự chủ tài chính, tự chủ về thời gian và có thể giúp đỡ gia đình.

