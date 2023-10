"Thiên thần lai 3 dòng máu" có nhan sắc dậy thì ra sao?

Ella Gross (sinh năm 2008) mang trong mình 3 dòng máu Mỹ - Hàn - Đức, được mệnh "em bé lai xinh đẹp nhất thế giới", "mẫu nhí xinh đẹp nhất thế giới". Ella Gross sở hữu nét đẹp dịu dàng, ngọt ngào với chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt to tròn và nụ cười tươi tắn. Hiện tại, Ella Gross đang hoạt động nghệ thuật tại Hàn Quốc với vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu trực thuộc The Black Label - công ty con của YG Entertainment. Việc học và luyện tập vũ đạo, múa ballet hằng ngày giúp Ella Gross có được thân hình thanh mảnh, dẻo dai. Ngoài sắc vóc, Ella Gross cũng đang ngày càng hoàn thiện những kỹ năng khác như ca hát, chơi nhạc cụ,... được kỳ vọng sẽ trở thành nữ idol Kpop nổi tiếng trong tương lai. Tiếp xúc với mỹ phẩm từ nhỏ, Ella Gross rất đầu tư skincare để làn da luôn trong tình trạng sáng mịn, căng bóng. Ella Gross “ăn điểm” nhờ lối phối đồ tinh tế cùng phụ kiện độc đáo, cho thấy gu thời trang cá tính và dẫn đầu xu hướng. Ngoài ra, cô bé gây ấn tượng với kiểu trang điểm đậm, nổi bật các đường nét lai của mình Fan cũng như cư dân mạng không ngừng tán thưởng nhan sắc rạng rỡ của hot girl lai Ella Gross khi dậy thì. Nhiều ý kiến dự đoán Ella sẽ trở thành “bông hồng lai” nổi tiếng thế hệ mới tại làng giải trí. Mang trong mình dòng máu lai Mỹ - Hàn - Đức, nên Ella sở hữu nhan sắc xinh đẹp, để lại ấn tượng mạnh với nét nữ tính dịu dàng cùng chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt to tròn và nụ cười tươi rói

