Thi Hoa hậu Việt Nam 2020, cháu gái diễn viên Trang Nhung gây chú ý

Sau khi hình ảnh của thí sinh Lương Ánh My được đăng tải trên fanpage Hoa hậu Việt Nam 2020 lập tức gây hiệu ứng mạnh với hàng nghìn lượt tương tác. Người đẹp sinh năm 1999, đến từ TP HCM được biết đến là cháu gái của nữ diễn viên Trang Nhung. Ánh My hiện đang theo học ngành Đạo diễn tại ĐH Sân khấu Điện ảnh.Thí sinh Hoa hậu Việt Nam luôn gây ấn tượng trong mắt cộng đồng bởi gương mặt khả ái, làn da trắng hồng rạng rỡ. Đặc biệt là thân hình cực chuẩn của cô nàng cũng không kém phần thu hút. Niềm đam mê của người đẹp 9x này là diễn xuất và chụp ảnh. Xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật với dì ruột là diễn viên Trang Nhung, em gái là nữ diễn viên trẻ Ánh Ngọc của sân khấu kịch Hồng Vân và từng tham gia khá nhiều phim điện ảnh nên Ánh My đã nuôi niềm đam mê này từ lâu. Ở tuổi 20, Ánh My đã sở hữu nhan sắc cuốn hút bất ngờ. Ánh My sở hữu vóc dáng thon gọn, góc nghiêng sắc sảo, và đặc biệt là mái tóc đen dài rất cuốn hút. Ánh My sở hữu vóc dáng thon gọn, đôi mắt to tròn, và đặc biệt là mái tóc đen dài rất cuốn hút. Mời quý độc giả đón xem thêm video Giải thưởng hơn 1 tỷ đồng, Hoa Hậu Việt Nam 2020 trở lại siêu hoành tráng! - Nguồn: YAN News

