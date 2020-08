Lột xác thần thánh bạn trai Hoa hậu Hương Giang gây sốt MXH

Từ khi xuất hiện trên Người Ấy Là Ai, CEO Matt Liu luôn cho công chúng thấy vẻ ngoài hào hoa, lịch thiệp, nhìn kiểu gì cũng thấy rất xứng với Hoa hậu Hương Giang. Mới đây trên mạng, các fan của bạn trai Hoa hậu Hương Giang hào hứng chia sẻ hình ảnh "thời trẻ". Chưa rõ tấm ảnh được chụp vào thời điểm nào, nhưng gương mặt của Matt Liu chưa được rắn rỏi như bây giờ, style tóc y hệt các ca sĩ Kpop thời Super Junior và DBSK hay HKT... Theo nhận xét của nhiều người, hoá ra CEO Matt Liu thần thái chúng ta thấy trên tivi cũng có quá khứ vô cùng khác lạ. Matt Liu ở thời điểm còn có mái tóc đậm chất Kpop. Matt Liu đẹp trai phong độ mà chúng ta biết. Ngay sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều fan tỏ ra khá bất ngờ khi biết Matt Liu từng can thiệp "một chút" trên gương mặt đó là tẩy nốt ruồi. Trên Facebook cá nhân của Matt Liu, anh chàng giữ hình ảnh trước khi xoá nốt ruồi của mình. Theo nhiều người, việc CEO Matt Liu tẩy nốt ruồi là một hành động đúng đắn nhất. Nó giúp gương mặt anh chàng trở nên điển trai hơn. Bên cạnh đó, màn lột xác của Matt Liu khiến nhiều người không tin nổi đó là anh bởi sự thành công vượt mức tưởng tượng. Sau tập đặc biệt của Người ấy là ai, Matt Liu là chàng trai may mắn được Hoa hậu Hương Giang chọn để tìm hiểu. Tuy nhiên, sau chương trình lùm xùm tới với cặp đôi Hoa hậu Hương Giang và Matt Liu khi anh chàng bị tố đi gạ tình trước đó với câu hỏi trở thành trend trên MXH: "Hi em!". Mời quý độc giả xem video: Hít Hà Drama - CEO Matt Liu bị nyc tố lăng nhăng, nói dối và loạt drama ập đến với Hương Giang - Nguồn: Schannel.

