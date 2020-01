Thầy giáo đòi nợ tiền photo siêu đáng yêu gây dân mạng phấn khích

Đối với học sinh thời nay, việc ghi chép đề đã không còn là chuyện quan trọng bởi với sự phát triển của các máy in thì chỉ trong tích tắc là đã in ra được vô số đề và đi kèm với đó là chi phí cho dịch vụ in ấn. Trả tiền một lần thì ít nên nhiều lớp thường để dành cuối năm trả một thể. Tuy nhiên, đôi khi lớp trưởng lỡ quên chưa kịp trả tiền photo nên sinh ra vô số tình huống đòi nợ hài hước, điển hình là như câu chuyện của lớp học do nợ tiền photo quá lâu khiến thầy giáo phải chọn cách đòi nợ. Cụ thể, trên mạng xã hội xuất hiện tờ giấy đòi nợ tiền photo của một lớp học. Điều đặc biệt là người đòi nợ lại chính là giáo viên trong trường. Sốt ruột vì năm hết Tết đến mà lớp vẫn chưa chịu trả tiền, thầy giáo này đã in hẳn lời nhắn gửi đến tất cả các lớp học với giọng điệu vô cùng hài hước. Được biết, thầy giáo đòi nợ tiền photo trong câu chuyện hiện đang dạy môn Công nghệ của trường THPT Nguyễn Huệ (TP. HCM). Nhiều người không ngại dành lời khen cho thầy giáo với cách xử lý vừa hài hước nhưng cũng không kém phần tâm lý. Một vài bình luận tinh ý chỉ ra chỗ viết tiền nợ bằng tay nên chắc hẳn phải có rất nhiều lớp chưa trả nên thầy giáo mới phải làm như vậy. Mong rằng sau khi nhận được giấy báo nợ, các lớp sẽ nhanh chóng trả tiền để nhà thầy có một cái Tết no ấm và sung túc hơn. Sau khi giấy đòi nợ tiền photo của thầy giáo được phát đi, trên MXH nhiều dân mạng đã để lại ý kiến. Điển hình như nickname H.L.A bình luận: "Chẳng bù cho lớp mình nợ tiền photo từ năm lớp 10 đến lớp 11 là gần 3 triệu nhưng thầy không đòi được vì thầy chính là giáo viên chủ nhiệm". Còn nickname P.M.H chia sẻ: "Chắc nhiều lớp chưa đóng nên thầy mới ghi tay số như thế. Không khéo thu xong cũng lấy lại được gần chục triệu chứ không ít. Tết này gia đình thầy ấm no rồi!". Câu chuyện đòi tiền photo nợ của thầy giáo trên được dân mạng chú ý và rất nhiều những bình luận hài hước vẫn tiếp tục được dân mạng đưa ra.

