Thầy giáo điển trai khiến fan nữ "ùn ùn" theo đuôi hoá ra còn tài năng thế này

Với những cô nàng mê mẩn các soái ca ngôn tình thì tuýp truyện tình yêu học đường thì việc gặp được những thầy giáo điển trai dạng soái ca là điều cực kì vi diệu. Và những ngày qua, đã xuất hiện 1 chàng giáo viên đẹp trai khiến các fan nữ lụi tim. Theo tìm hiểu của dân mạng, chàng thầy giáo điển trai gây sốt mạng những ngày qua có tên là Dương Khánh Vũ. Anh chàng này bắt đầu được nhiều người biết tới khi bỗng dưng xuất hiện trong một đoạn clip trên giảng đường. Khánh Vũ gây chú ý nhờ gương mặt nam tính với những đường nét thanh tú như sống mũi cao, đôi mắt to tròn. Khánh Vũ vừa tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Master of Applied Linguistics and TESOL (Thạc sĩ ngôn ngữ ứng dụng và giảng dạy) tại Trường Đại học Macquarie – một trong những trường đại học hàng đầu ở Sydney (Úc). Khánh Vũ sau khi nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thầy giáo trẻ cho biết mình rất hạnh phúc và bất ngờ Cụ thể, chàng thầy giáo soái ca này cho hay: "Cũng gửi lời cám ơn mọi người đã quan tâm nhiều đến đoạn clip như vậy, hiện tại sau mấy ngày rồi nhưng cảm giác của mình vẫn vui sướng, lâng lâng". Dẫu nhận được sự "thả tim" nhiệt tình từ phía các cô cậu học trò thế nhưng anh chàng chia sẻ rằng việc đứng lớp và đời thường mình sẽ là hai con người khác nhau. Ngoài đời thì chàng thầy giáo này rất hòa đồng nhưng khi lên lớp sẽ giữ thái độ đúng mực với học trò. Chia sẻ lý do đã đưa mình đặt chân đến Australia mà không phải là các nước như Anh hay Mỹ, thầy giáo cho hay: "Lý do thứ nhất, là mình nghĩ Úc gần hơn Mỹ hay Anh, hoặc các nước ở phương Tây, khi nào có kỳ nghỉ hè thì mình bay về thăm nhà cũng sẽ nhanh hơn. Lý do thứ 2, lúc đó crush của mình đang học ở Sydney, nên mình quyết định… qua Úc luôn." Theo chia sẻ của Khánh Vũ, anh chàng sẽ dạy học chính thức ở trường Đại học Quốc tế Greenwich tại Cần Thơ vào tháng 8 tới, đồng thời dạy kèm tiếng Anh tại nhà và trung tâm anh ngữ tại Cần Thơ.

