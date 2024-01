Thay đổi kiểu tóc, vợ Đoàn Văn Hậu “biến hình” xinh đẹp khác lạ

Một trong những nàng WAG được chú ý gần đây nhất làng bóng đá là vợ Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My. Cô nàng đã chính thức về chung một nhà với cầu thủ Đoàn Văn Hậu vào tháng 11 vừa qua bằng đám cưới hoành tráng. Cư dân mạng dành nhiều sự chú ý cho Doãn Hải My, từ ngoại hình, gương mặt cho đến sự thay đổi nhỏ như kiểu tóc cũng lọt vào tầm ngắm. Mới đây, một khoảnh khắc của vợ Đoàn Văn Hậu bất ngờ được chú ý trên MXH vì cô nàng buộc tóc gọn gàng, khoe trọn gương mặt xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ. Trong những hình ảnh được đăng tải lên trang cá nhân phần lớn là ảnh Doãn Hải My xoã tóc. Thậm chí cô còn từng gây thắc mắc vì lúc nào cũng thả tóc dù hè hay đông. Có mái tóc dài ngang eo nên Doãn Hải My thường để kiểu buông xõa tự nhiên, khoe vẻ nữ tính, dịu dàng. Thỉnh thoảng, người đẹp đổi gió bằng cách uốn sóng xoăn lơi hoặc búi cao gọn gàng. Dù là kiểu tóc nào thì Hải My vẫn xinh, nền nã và nhận được sự yêu quý từ người hâm mộ. Doãn Hải My sinh năm 2001, tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Cô từng vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau cuộc thi, Doãn Hải My hoạt động trong làng giải trí với vai trò người mẫu, sau đó lấn sân sang kinh doanh. Có thể nói, từ sau khi đặt chân vào đường đua nhan sắc và ghi dấu ấn với thành tích Top 10, con đường phát triển sự nghiệp của cô nàng trong showbiz được rộng mở hơn. Ảnh: Tổng hợp

