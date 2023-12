Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu đẹp bất chấp cam thường của con gái

Cuộc sống của Doãn Hải My sau hôn lễ với Đoàn Văn Hậu luôn nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Ngoài ra, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu gây chú ý với nhan sắc nổi bật. Ở tuổi 46, bà Mai Đoàn được khen trông trẻ trung tựa như chị gái của con. Mới đây, Doãn Hải My chia sẻ một vài khoảnh khắc cam thường khi chụp mẹ lên MXH. Qua ống kính con gái ruột, cô Mai Đoàn thu hút bởi vẻ đẹp thanh lịch, thần thái sang trọng. Đặc biệt, ở góc chụp nghiêng, dễ dàng thấy được Doãn Hải My đã thừa hưởng trọn vẹn sắc đẹp của mẹ. Trước đó, cô Mai Đoàn cũng tự tin khoe ảnh chụp cận mặt khi đang ngồi trên ô tô. Cư dân mạng đoán rằng mẹ con Doãn Hải My chỉ mới di chuyển tới Sa Pa. Gần bước sang tuổi 50, mẹ của Hải My có phong cách trẻ trung như thanh niên. Từ khi Hải My - Văn Hậu còn hẹn hò, bà Mai Đoàn thường xuyên có những chuyến du lịch cùng con gái và "con rể tương lai". Với chiều cao, thân hình mảnh dẻ, mẹ Hải My chinh phục mọi kiểu trang phục. Mẹ con Hải My thường xuyên khoe dáng như chị em với những bộ trang phục ton sur ton. Ngoài thời trang trẻ trung, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu còn biết cách chọn phụ kiện hàng hiệu để tăng sự thu hút cho vẻ ngoài. Ảnh: FBNV, IGNV

Cuộc sống của Doãn Hải My sau hôn lễ với Đoàn Văn Hậu luôn nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Ngoài ra, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu gây chú ý với nhan sắc nổi bật. Ở tuổi 46, bà Mai Đoàn được khen trông trẻ trung tựa như chị gái của con. Mới đây, Doãn Hải My chia sẻ một vài khoảnh khắc cam thường khi chụp mẹ lên MXH. Qua ống kính con gái ruột, cô Mai Đoàn thu hút bởi vẻ đẹp thanh lịch, thần thái sang trọng. Đặc biệt, ở góc chụp nghiêng, dễ dàng thấy được Doãn Hải My đã thừa hưởng trọn vẹn sắc đẹp của mẹ. Trước đó, cô Mai Đoàn cũng tự tin khoe ảnh chụp cận mặt khi đang ngồi trên ô tô. Cư dân mạng đoán rằng mẹ con Doãn Hải My chỉ mới di chuyển tới Sa Pa. Gần bước sang tuổi 50, mẹ của Hải My có phong cách trẻ trung như thanh niên. Từ khi Hải My - Văn Hậu còn hẹn hò, bà Mai Đoàn thường xuyên có những chuyến du lịch cùng con gái và "con rể tương lai". Với chiều cao, thân hình mảnh dẻ, mẹ Hải My chinh phục mọi kiểu trang phục. Mẹ con Hải My thường xuyên khoe dáng như chị em với những bộ trang phục ton sur ton. Ngoài thời trang trẻ trung, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu còn biết cách chọn phụ kiện hàng hiệu để tăng sự thu hút cho vẻ ngoài. Ảnh: FBNV, IGNV