Tháp Eiffel xuất hiện tại Việt Nam, giới trẻ khoe ảnh check-in

Mấy ngày gần đây trên MXH được phen sốt rần rần khi chứng kiến những bức ảnh tháp Eiffel xuất hiện ngay tại Việt Nam. Sau khi những hình ảnh này được đăng tải, nhiều bạn trẻ đã vô cùng háo hức rủ nhau tới tận nơi để được thoải thực hiện đam mê "sống ảo". Được biết tháp Eiffel này đã mọc lên gần 2 tháng và là một công trình trong dự án nhà ở tại Thanh Hóa. Có lẽ đây sẽ là nơi thu hút rất nhiều khách tham quan tại địa điểm này nhất là những cặp đôi chuẩn bị cưới. Mặc dù tháp vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện thế nhưng trên MXH đã có nhiều bạn trẻ rủ rê nhau lên kế hoạch đến đây để khám phá rồi. Ngay dưới bài viết cư dân mạng không khỏi sung sướng, háo hức để lại hàng ngàn những bình luận về công trình tháp Eiffel phiên bản Việt này. Tháp Eiffel phiên bản gốc vẫn là một biểu tượng của nước Pháp mà ai cũng muốn được đặt chân đến một lần. "Phiên bản Việt" tháp Eiffel lần này mặc dù giống khoảng 30% so với tòa tháp gốc nhưng vẫn chịu cảnh "đồng không mông quạnh". Nếu chịu khó canh góc và chỉnh màu, tòa tháp Eiffel Thanh Hóa là giống nhất trong tất cả các "phiên bản" của tòa tháp này tại Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên biểu tượng của nước Pháp được "mang về" Việt Nam. Trước đó, một số tỉnh thành như Long An, Tây Ninh hay tỉnh miền Trung như Nghệ An,... cũng đã từng mô phỏng "kỳ quan thế giới" này tại một số khu vui chơi. Tháp Eiffel tại Long An cũng đẹp không kém cạnh gì. Tháp Eiffel tại Nghệ An đã từng trở thành địa điểm check in của nhiều bạn trẻ nơi đây. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Tháp Eiffel Việt phá kỷ lục Guiness - Nguồn: KÊNH VTC1

