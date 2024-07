'Thánh ăn' Trung Quốc đột ngột qua đời khi đang phát trực tiếp

Sự việc đột ngột qua đời của "thánh ăn" này khiến những người xem trực tiếp vô cùng ngỡ ngàng. Nhiều người ban đầu còn không tin và chỉ nghĩ rằng cô nàng đang giả vờ để tạo sự thu hút người xem mà thôi. Ảnh sử dụng trong bài: Weibo. Pan Xiaoting thường xuyên tham gia các thử thách ăn uống cực đoan. Thậm chí, cô ăn liên tục hơn 10 giờ mỗi ngày trong suốt thời gian phát sóng trực tiếp. Nguyên nhân chính thức gây tử vong cho Xiaoting hiện chưa được công bố. Tuy nhiên theo trang Sohu, khám nghiệm tử thi cho thấy bụng cô bị biến dạng nghiêm trọng và trong dạ dày còn chứa đầy thức ăn chưa tiêu hóa. Từ một nhân viên phục vụ bàn, sau khi xem cảnh mukbang trên mạng và thấy họ nhận được quà từ người hâm mộ, Xiaoting quyết định thử dấn thân vào lĩnh vực này. Ban đầu, cô gái ăn vài kikogam thực phẩm. Nhưng khi trở nên nổi tiếng, cô ăn nhiều lên, tới 10kg và hơn nữa. Cô bắt đầu phát trực tuyến hơn 10 giờ mỗi ngày và dần dần thu hút được một lượng lớn khán giả, cũng như nhận được nhiều quà tặng. Cùng với thời lượng phát sóng tăng lên, cân nặng của cô nàng cũng tăng theo đó. Do ăn liên tục, Xiaoting tăng tới 300 kg. Bố mẹ Pan khuyên cô dừng phát trực tuyến. Họ cho rằng, số tiền Pan kiếm được không tương xứng so với những tổn thương sức khỏe phải gánh chịu. Tuy nhiên, cô bảo bố mẹ không cần lo lắng và khẳng định có thể tự xử lý được mọi rủi ro. Trước sự việc đau lòng nói trên, cô từng phải nhập viện vì chảy máu dạ dày do ăn quá nhiều. Tuy nhiên sau khi xuất viện, cô nàng lại tiếp tục ăn uống và phát sóng. Trung Quốc từng cấm các livestream mukbang (quay cảnh ăn uống cho người khác xem) từ năm 2020, nhằm giảm lãng phí thực phẩm. Những người vi phạm có nguy cơ bị phạt tới 10.000 nhân dân tệ (1.400 USD). Mặc dù vậy, hàng nghìn người vẫn liều mạng thực hiện hành vi này để kiếm tiền. Mặc dù công việc mukbang có thể khiến nhiều người trở nên giàu có nhưng nó cũng bào mòn sức khỏe của họ từng ngày. Ảnh sử dụng trong bài: Weibo.

