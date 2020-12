Than đám cưới “lỗ nặng”, streamer giàu nhất Việt Nam gây chú ý

Thời gian vừa qua, đám cưới streamer giàu nhất Việt Nam là Xemesis và hot girl Instagram - Xoài Non thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Trước mức độ hoành tráng của hôn lễ, cư dân mạng tò mò rằng không biết họ đã chi ra bao nhiêu cho sự kiện đặc biệt này. Mới đây, khi trò chuyện với Linh Ngọc Đàm, vợ chồng streamer giàu nhất Việt Nam kể trên đã có những tiết lộ về cuộc sống sau cưới, chi phí tổ chức hôn lễ…khiến fan không khỏi ngỡ ngàng. Trước câu hỏi thẳng thắn của Linh Ngọc Đàm về chi phí tổ chức đám cưới streamer giàu nhất Việt Nam Xemesis cho biết sau khi kiểm đếm tổng thu, tổng chi, gia đình anh “lỗ nhiều”. Cụ thể, Xemesis cho biết, tổng số tiền bỏ ra để làm đám cưới, tính tất cả cũng như trừ khoản tài trợ rơi vào khoảng 1,9 tỷ đồng. Trong đó, Xemesis còn cho biết thêm, chỉ riêng tổng số tiền phát sinh trong 2 ngày cuối khoảng 220 triệu đồng; tiền đồ uống có cồn khoảng 300-400 triệu đồng; tiền thuê một đơn vị quản lý đám cưới tốn 120 triệu…. Tính tổng tất cả chi phí để tổ chức đám cưới của streamer giàu nhất Việt Nam rơi vào khoảng 2,1 tỷ đồng. Khi Linh Ngọc Đàm hỏi đôi vợ chồng trẻ về điều gì nuối tiếc nhất và không hài lòng trong hôn lễ, Xemesis cho biết đó chính là việc mình không thể đi hết 65 bàn để cụng ly với khách mời. Đồng thời, Xemesis cũng tiết lộ livestream đám cưới của 2 người bị cấm 246 nước vì “dính” nhạc bản quyền. Trước thông tin về số tiền tổ chức đám cưới, nhiều dân mạng không khỏi bất ngờ và xuýt xoa trước mức độ “chịu chi” của vợ chồng streamer giàu nhất Việt Nam là Xemesis và Xoài Non. Được biết, đám cưới của Xemesis và Xoài Non được tổ chức tại đại sảnh của tòa nhà cao nhất Việt Nam với sức chứa hơn 1000 chỗ ngồi. Không gian lễ cưới của cặp đôi được phủ kín bởi những chùm pha lê, hoa tươi thơm ngát, khung cảnh huyền ảo tựa như một “thiên đường”. Hiện tại những tiết lộ của Xemesis và Xoài Non về đám cưới và cuộc sống sau hôn nhân của mình vẫn đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Mời quý độc giả xem video: Linh Ngọc Đàm khiến dân tình choáng ngợp trước khối tài sản 'khổng lồ' ở tuổi 23 - Nguồn: Saostar

