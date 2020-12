Đứng cạnh Helly Tống, "bạn gái tin đồn Đoàn Văn Hậu" có kém sắc?

Doãn Hải My (SN 2001), sinh viên trường ĐH Luật Hà Nội, từng là ứng viên nặng ký cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm nay. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, cô nàng còn khiến nhiều người chú ý bởi thông tin là " bạn gái tin đồn Đoàn Văn Hậu", cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội FC và ĐTQG Việt Nam. Mới đây, Doãn Hải My lại gây chú ý khi khoe ảnh bên đàn chị Helley Tống. Khoảnh khắc gái xinh của 2 thế hệ 9X và 10X đứng trong cùng một khung hình lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Dù kém nhau 6 tuổi nhưng ngoại hình Helly Tống được nhận xét nổi trội hơn hẳn. Về phía "bạn gái tin đồn Văn Hậu", gương mặt của 10X có chút thiếu tự nhiên. Dù bị đánh giá kém sắc hơn so với đàn chị Helly Tống nhưng Doãn Hải My vẫn nhận được vô vàn lời khen vè sự tin tin và góc cạnh đẹp trên gương mặt. Theo dõi trang cá nhân của Hải My, cô nàng thường xuyên khoe những bức ảnh đẹp mê ly. Thậm chí, nhiều người còn chú ý tới gu thời trang bắt mắt và luôn biết cách tỏa sáng trong các hoạt động. Bắt gặp Hải My ở ngoài đời, nhiều người phải thừa nhận rằng chân dài 19 tuổi phối đồ cũng rất "ra gì và này nọ", toát lên nét sang chảnh của một cô tiểu thư con nhà giàu. Doãn Hải My thường tận dụng các item trơn màu hoặc đơn sắc, kiểu dáng basic đơn giản để mix & match với nhau nhưng nhìn vẫn cực kỳ ổn. Xinh thôi chưa đủ, Hải My còn hé lộ cho nhiều người bảng thành tích học tập siêu khủng của mình. Trong suốt 12 năm ngồi ghế nhà trường, Doãn Hải My luôn là học sinh giỏi, học lực ổn định và đặc biệt yêu thích môn Văn. Thành tích của môn Văn của Hải My được thể hiện rõ rệt qua điểm thi THPT Quốc gia môn Văn. Cô nàng đạt mức khá cao, 8,25 điểm. Ngoài ra, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 còn đạt danh hiệu Thủ khoa Văn toàn khối suốt 3 năm cấp 3, thường được nhận học bổng của trường. Đẹp cả người, đẹp cả nết, bảo sao Hải My khiến Văn Hậu không khỏi "say mềm" và dân tình lại có dịp được đẩy thuyền. Mời quý độc giả đón xem thêm video: NGUYỄN LÊ NGỌC THẢO "tự tin vượt qua những câu hỏi hóc búa" - Nguồn: YAN News

