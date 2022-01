Angela Baby ly hôn, Âu Hà My bất ngờ bị netizen "réo tên"

Trưa 28/1, truyền thông Trung Quốc đưa tin Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby chính thức ly hôn. 2 ngôi sao cùng đăng tải bài viết trên trang Weibo cá nhân xác thực thông tin này: "Cảm ơn vì tất cả những gì trong quá khứ, tương lai vẫn là gia đình!". Theo phòng làm việc của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby tiết lộ, cả hai đã hoàn tất toàn bộ thủ tục ly hôn cách đây vài ngày, trong tương lai sẽ cùng nuôi dưỡng con cái. Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby chính thức công khai mối quan hệ vào năm 2014 sau một thời gian hẹn hò. Trước đó, để hôn lễ thêm phần ý nghĩa, họ còn lặn lội sang tận Pháp, tới nhiều địa điểm nổi tiếng để chụp ảnh cưới. Những bức hình của cặp đôi ngôi sao khi ấy làm nhiều người xuýt xoa vì quá đẹp và sang. Chính vì lý do trên, nhiều người đã lấy họ làm khuôn mẫu, thậm chí cosplay ảnh cưới, điển hình là Âu Hà My và Nguyễn Trọng Hưng. Không chỉ có ảnh cưới ở cùng địa điểm, cách tạo dáng y hệt, Âu Hà My và Trọng Hưng cũng tổ chức hôn lễ vào tháng 10, sau cặp đôi ngôi sao Trung Quốc 4 năm. Dù khoảng thời gian chung nhà, Âu Hà My và chồng gây gato không ngớt vì sự yêu chiều đối phương nhưng đến cuối cùng, tình cảm cả 2 đôi đều tan vỡ. Nguyên nhân được người trong cuộc tiết lộ là do Trọng Hưng ngoại tình khi vợ bụng mang dạ chửa. Cả 2 cũng có màn đấu tố qua lại suốt thời gian dài. Khi ấy, cô giáo hot girl khẳng định chồng là người bội bạc, bỏ bê vợ vừa sảy thai đang phải nằm viện để đi hú hí cùng nhân tình. Ngày mẹ vợ bệnh nặng, anh cũng không một lời hỏi thăm,... Đặc biệt, gia đình Hà My còn bỏ ra một số tiền lớn cứu mạng Trọng Hưng khi công ty của anh làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Phía hot boy trường ĐH Sân khấu Điện ảnh cũng tố cáo vợ là người sống không biết trước biết sau, khinh thường gia đình chồng. Việc Hà My đấu tố như vậy khiến công việc và cuộc sống của anh bị đảo lộn. Trọng Hưng từng tuyên bố khởi kiện vợ cũ ra tòa khi bôi nhọ danh dự của mình. Thế nhưng, khoảng thời gian sau đó, cả 2 đã quyết định "ai sống cuộc đời người ấy", không đôi co qua lại trên mạng xã hội nữa. Mời độc giả xem video: Trọng Hưng tố cáo Âu Hà My bịa đặt chuyện sảy thai,chuyện vay 1 tỷ từ gia đình vợ cũ là sai sự thật? - Nguồn: Saostar

