"Thả thính" bằng tiếng Anh, Trần Thanh Tâm bị netizen vặn vẹo

Mới đây, Trần Thanh Tâm đã thể hiện khả năng ngoại ngữ của mình khi có clip TikTok thả thính bằng tiếng Anh. Nàng hot girl TikTok cũng chia sẻ đây là: "Another version" (tạm dịch: Phiên bản khác) của clip "Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ" đã viral trước đó. Nguyên văn đoạn thả thính của hot girl Trần Thanh Tâm như sau: "Fried eggs need grease. Corn with butter. Love without reason. Only you!". Được biết, phiên bản tiếng Việt trước đó có nội dung: "Trứng rán cần mỡ. Bắp cần bơ. Yêu không cần cớ. Cần cậu cơ" Tuy nhiên, phát âm và cách sử dụng từ của TikToker triệu view này khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm. Nhiều khán giả bình luận: "Dùng Google dịch hả chị yêu", "Đừng có đại diện Việt Nam ra đấu trường quốc tế", "Chưa có đại diện nào mà muốn out top từ lúc dự thi như này hết á". Thậm chí, nhiều người còn quan ngại với khả năng tiếng Anh hiện tại của Thanh Tâm liệu có trở thành "Engfa phiên bản Việt" hay không. Trong đêm chung kết Miss Grand International 2022, đại diện Engfa đến từ Thái Lan với khả năng tiếng Anh không tốt đã mắc lỗi dùng sai từ khiến câu trả lời trở nên nhạy cảm. Cách đây chưa lâu, sau khi thông báo sẽ tiếp tục thi Hoa hậu, dân mạng nghi ngờ Thanh Tâm dao kéo quá đà khiến gương mặt không còn được tự nhiên như trước nữa. Xuất hiện trong clip để thông báo sẽ tham gia một cuộc thi sắc đẹp, Thanh Tâm tiết lộ, đang rèn luyện các kỹ năng từ catwalk, ứng xử,... để có thể tự tin tham gia vào đấu trường nhan sắc thời gian tới. Thế nhưng, thay vì tập trung vào những kế hoạch mới của Thanh Tâm, dân mạng lại đổ dồn vào chiếc cằm nhọn hoắt của chính chủ. Dân mạng chia làm 2 phe bàn tán rôm rả, trong khi một số cho rằng hot girl "lạm dụng" hiệu ứng làm đẹp, số khác lại cho rằng cô "dao kéo" để có gương mặt thon gọn hơn. Dù chưa rõ giả thuyết nào đúng nhưng nhìn gương mặt Thanh Tâm, nhiều người bày tỏ không nhận ra.

