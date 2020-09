Tết Trung thu: Điểm danh các địa điểm phải “check-in” khắp ba miền

Nhắc đến Tết Trung thu tại Hà Nội thì không thể bỏ qua cái tên phố Hàng Mã. Cứ mỗi dịp Trung thu về, phố Hàng Mã như được thay màu áo mới, với vô vàn những màu sắc rực rỡ, bắt mắt. Không chỉ phục vụ nhu cầu mua bán vật dụng trang trí cho Tết Trung thu, con phố này còn là điểm chụp ảnh check-in mùa Trung thu đẹp lung linh. Một vài năm trở lại đây, phố bích họa Phùng Hưng trở thành điểm đến không thể bỏ qua của các bạn trẻ Hà thành vào mỗi dịp Trung thu về. Với những bức vẽ gợi nhớ hình ảnh Hà Nội xưa được in dọc tuyến đường, phố bích họa Phùng Hưng luôn thu hút người dân thủ đô và du khách đến ngắm tranh, tham quan, chụp hình. Địa điểm check-in mùa Trung thu tiếp theo là sân vận động Mỹ Đình, vào mỗi dịp Trung thu, nơi này càng trở nên náo nhiệt, sôi động hơn với nhiều hoạt động vui chơi, nổi tiếng nhất đó là hoạt động thả đèn. Tết Trung thu 2020 trên phố đi bộ Hồ Gươm hứa hẹn sẽ có rất nhiều hoạt động vui chơi như ca hát, nhảy múa và giao lưu nghệ thuật. Những năm trước, Hội An là điểm đến “hot” nhất mỗi mùa Trung thu. Năm nay, sau một thời gian đóng cửa vì dịch Covid-19, từ ngày 24/9/2020, Hội An đã chính thức mở cửa trở lại hoạt động vào đúng dịp Trung thu với nhiều hoạt động nổi bật hứa hẹn sẽ thu hút du khách đến tham quan và check-in. Đến hẹn lại lên, công viên Thỏ Trắng, Lê Thị Riêng hứa hẹn sẽ là địa điểm check-in lý tưởng dành cho các bạn nhỏ và giới trẻ Sài thành. Lễ hội Trung thu với chương trình biểu diễn lân sư rồng rước đèn Trung Thu diễn ra vào ngày 01/10 tức ngày rằm tháng 8. Đến đây, các bạn nhỏ sẽ được nhận kẹo và chụp hình với “chú Cuội” và “chị Hằng”. Giống như phố Hàng Mã ở Hà Nội, tại Sài Gòn cũng có phố lồng đèn Quận 5- Lương Như Học. Khu phố lồng đèn quận 5 đã là một điểm đến quen thuộc với dân TP Hồ Chí Minh vào mỗi dịp Tết Trung thu. Cầu Ánh Sao ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7 là một điểm đến lý tưởng để nhiều bạn trẻ check-in "sống ảo" dịp Trung thu. Không gian thoáng đãng của cầu Ánh Sao với vô vàn đèn màu ánh lên lòng hồ Bán Nguyệt tạo nên khung cảnh lãng mạn, ấn tượng. Đón Tết Trung thu ở ngoài đảo xa có lẽ là một trải nghiệm thú vị với nhiều em nhỏ và bạn trẻ tại Nam Phú Quốc. Theo thông tin mới nhất, mùa Trung thu năm nay, từ 26/09 – 30/09/2020, tại Quảng trường Seta thuộc Khu đô thị đảo Sun Grand City New An Thoi (Đường ĐT 975, An Thới) sẽ diễn ra một chương trình Vui trung thu cùng An Thới- Đảo Ngọc. Chương trình sẽ đem tới cho các em nhỏ những màn Rước đèn, Múa lân, Lễ hội ẩm thực... cùng nhiều trò chơi thú vị như tô tượng, đập trống, chơi truyền, quăng vòng cổ chai… Cuối cùng, như mọi năm các trung tâm thương mại lớn của Hà Nội và Sài Gòn cũng trang hoàng rất đẹp để chuẩn bị đón đêm rằm tháng 8. Nhiều bạn trẻ đã lựa chọn nơi đây để vui chơi cũng như chụp ảnh check-in. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Bánh Trung thu handmade lên ngôi - Nguồn: VTV1

Nhắc đến Tết Trung thu tại Hà Nội thì không thể bỏ qua cái tên phố Hàng Mã. Cứ mỗi dịp Trung thu về, phố Hàng Mã như được thay màu áo mới, với vô vàn những màu sắc rực rỡ, bắt mắt. Không chỉ phục vụ nhu cầu mua bán vật dụng trang trí cho Tết Trung thu, con phố này còn là điểm chụp ảnh check-in mùa Trung thu đẹp lung linh. Một vài năm trở lại đây, phố bích họa Phùng Hưng trở thành điểm đến không thể bỏ qua của các bạn trẻ Hà thành vào mỗi dịp Trung thu về. Với những bức vẽ gợi nhớ hình ảnh Hà Nội xưa được in dọc tuyến đường, phố bích họa Phùng Hưng luôn thu hút người dân thủ đô và du khách đến ngắm tranh, tham quan, chụp hình. Địa điểm check-in mùa Trung thu tiếp theo là sân vận động Mỹ Đình, vào mỗi dịp Trung thu, nơi này càng trở nên náo nhiệt, sôi động hơn với nhiều hoạt động vui chơi, nổi tiếng nhất đó là hoạt động thả đèn. Tết Trung thu 2020 trên phố đi bộ Hồ Gươm hứa hẹn sẽ có rất nhiều hoạt động vui chơi như ca hát, nhảy múa và giao lưu nghệ thuật. Những năm trước, Hội An là điểm đến “hot” nhất mỗi mùa Trung thu. Năm nay, sau một thời gian đóng cửa vì dịch Covid-19, từ ngày 24/9/2020, Hội An đã chính thức mở cửa trở lại hoạt động vào đúng dịp Trung thu với nhiều hoạt động nổi bật hứa hẹn sẽ thu hút du khách đến tham quan và check-in. Đến hẹn lại lên, công viên Thỏ Trắng, Lê Thị Riêng hứa hẹn sẽ là địa điểm check-in lý tưởng dành cho các bạn nhỏ và giới trẻ Sài thành. Lễ hội Trung thu với chương trình biểu diễn lân sư rồng rước đèn Trung Thu diễn ra vào ngày 01/10 tức ngày rằm tháng 8. Đến đây, các bạn nhỏ sẽ được nhận kẹo và chụp hình với “chú Cuội” và “chị Hằng”. Giống như phố Hàng Mã ở Hà Nội, tại Sài Gòn cũng có phố lồng đèn Quận 5- Lương Như Học. Khu phố lồng đèn quận 5 đã là một điểm đến quen thuộc với dân TP Hồ Chí Minh vào mỗi dịp Tết Trung thu. Cầu Ánh Sao ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7 là một điểm đến lý tưởng để nhiều bạn trẻ check-in "sống ảo" dịp Trung thu. Không gian thoáng đãng của cầu Ánh Sao với vô vàn đèn màu ánh lên lòng hồ Bán Nguyệt tạo nên khung cảnh lãng mạn, ấn tượng. Đón Tết Trung thu ở ngoài đảo xa có lẽ là một trải nghiệm thú vị với nhiều em nhỏ và bạn trẻ tại Nam Phú Quốc. Theo thông tin mới nhất, mùa Trung thu năm nay, từ 26/09 – 30/09/2020, tại Quảng trường Seta thuộc Khu đô thị đảo Sun Grand City New An Thoi (Đường ĐT 975, An Thới) sẽ diễn ra một chương trình Vui trung thu cùng An Thới- Đảo Ngọc. Chương trình sẽ đem tới cho các em nhỏ những màn Rước đèn, Múa lân, Lễ hội ẩm thực... cùng nhiều trò chơi thú vị như tô tượng, đập trống, chơi truyền, quăng vòng cổ chai… Cuối cùng, như mọi năm các trung tâm thương mại lớn của Hà Nội và Sài Gòn cũng trang hoàng rất đẹp để chuẩn bị đón đêm rằm tháng 8. Nhiều bạn trẻ đã lựa chọn nơi đây để vui chơi cũng như chụp ảnh check-in. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Bánh Trung thu handmade lên ngôi - Nguồn: VTV1