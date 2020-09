Bỗng muốn chơi Trung thu sớm, Vô Diện khiến dân tình cười ná thở

Theo đúng lịch, chỉ còn 1 tháng nữa là tới dịp Trung thu. Đây là thời điểm mọi năm không khí chuẩn bị rất nhộn nhịp. Tuy nhiên, do COVID-19 nên mọi thứ năm nay cũng chẳng được rộn rã nữa. Để khuấy động bầu không khí Trung thu có phần ảm đạm, một anh chàng Vô Diện đến từ Đan Phượng - Hà Nội mới đây xuất hiện và mang đến cho mọi người nhiều tiếng cười. Lấy ý tưởng từ việc phòng dịch COVID-19 tại các điểm công cộng ghép với chủ để mặt nạ của Trung thu, chàng trai tên Nguyễn Khắc Hiển (SN 1991, huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã cho ra đời bộ ảnh "Nhân vật Vô Diện đón Trung Thu" hài hước. Bộ ảnh được chia sẻ rần rần và tạo sức hút lớn sau khi xuất hiện trên các group cộng đồng bởi độ đáng yêu, lầy lội của Vô Diện đến từ Đan Phượng. Sau khi xuất hiện, bộ ảnh nhân vật hoạt hình Vô Diện chơi Trung thu sớm nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của CĐM. Dưới phần bình luận của bộ ảnh, nhiều dân mạng có viết: "Vô Diện này đáng yêu quá, muốn bắt về nuôi ghê", "Trời ơi cho mình share nhé, bộ ảnh Trung Thu cưng gì đâu", "Đan Phượng đẹp nhỉ, mình cũng muốn đi chơi xa một chuyến"…. Chia sẻ về bộ ảnh trên, Khắc Hiển người cầm máy chụp bộ ảnh trên bày tỏ: "Khi chụp bộ ảnh này, người qua đường rất hứng thú và muốn lại gần chụp ảnh check in cùng bọn mình. Trẻ nhỏ cũng không thấy sợ, chắc có lẽ bởi dáng đi ẻo lả, "nhây nhây" của bạn diễn Vô Diện... Hiện tại rất nhiều bạn tò mò về khu Đan Phượng nơi bọn mình đã chụp và cũng có không ít người muốn đưa Vô Diện đến checkin ở khu vực các bạn ấy sống. Mình thấy đó là một cách kết nối và giới thiệu về từng thôn, xã khá hay ho, độc đáo". "Phó nháy" thực hiện bộ ảnh Vô Diện chơi Trung thu ở Đan Phượng cho biết thêm. Vốn là một nhân vật hoạt hình được yêu thích, fans hâm mộ Vô Diện được dịp thích thú khi anh chàng Thành Long (Design và nhiếp ảnh tự do, Hà Nội) vào vai nhân vật này rất nhập tâm, "diễn sâu" hết mình với 1001 kiểu pose dáng. Bên cạnh mang ý nghĩa hài hước để khuấy động không khí Trung thu, bộ ảnh Vô Diện còn giới thiệu vô vàn góc đẹp của huyện Đan Phượng. Cùng ngắm nghía qua 1001 cách pose dáng siêu lầy lội của anh chàng Vô Diện đi đón Trung Thu sớm tại huyện Đan Phượng. Ảnh sử dụng trong bài: Nguyễn Khắc Hiển. Mời quý độc giả xem video: Trung thu ‘đến sớm’ với các bệnh nhi nghèo - Nguồn: VTC

