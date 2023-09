Tàu du lịch trên sông Nho Quế dừng hoạt động, netizen tiếc nuối

Mới đây, thông tin về việc tạm dừng hoạt động của tàu du lịch trên sông Nho Quế khiến cho nhiều người cảm thấy rất nuối tiếc. Cụ thể, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ du lịch Tu Sản đã đưa thông báo "tạm ngừng vận chuyển du khách thăm quan hẻm Tu Sản bằng tàu du lịch trên sông Nho Quế 1" từ ngày 16/9/2023 cho đến khi có thông báo mới. Ảnh: Trang Nguyễn Thông tin này khiến cho nhiều du khách cảm thấy rất tiếc nuối, đặc biệt đối với những ai chưa từng đến du lịch Hà Giang cũng như check in khi đi thuyền trên sông Nho Quế. Ảnh: Thu Anh Tài khoản Facebook Hồng Hà chia sẻ: ""Mình và bạn mới lên kế hoạch chuẩn bị đi Hà Giang chơi. Lịch trình có qua cả sông Nho Quế nhưng lại mới nhận được thông tin này nên tiếc quá". Ảnh: Tý Nguyễn Cùng tâm trạng với Hồng Hạnh, một tài khoản Facebook khác cảm thấy ngỡ ngàng xen lẫn tiếc nuối vì chưa kịp đến check in trên du thuyền sông Nho Quế: "Đang tính cuối năm này đi nhưng giờ có thông tin này thì chắc huỷ kèo, chưa được đến đây nên tiếc quá". Ảnh: Tý Nguyễn Không riêng gì những bạn trẻ chưa đến, kể cả những người từng đến nơi đây đều có chung tâm trạng tiếc nuối: ""Mặc dù đã được đi rồi nhưng nghe tin thì mình cũng hơi tiếc. Đi thuyền trên sông Nho Quế ngắm cảnh thích lắm. Dù sao cũng hi vọng sẽ sớm mở lại hoạt động này cho mọi người trải nghiệm",...Ảnh: Đào Hà My Hẻm Tu Sản nằm dưới chân đèo Mã Pì Lèng, có dòng sông Nho Quế uốn quanh, vách đá cao tới 700m - 900m. Đây là khu vực cho khách tham quan bằng tàu du lịch khá nổi tiếng và được yêu thích. Ảnh: Maria Tuyền Dù mới đưa vào khai thác cách đây chưa lâu nhưng đây là một trong những dịch vụ rất hút khách ở Hà Giang. Ảnh: Maria Tuyền Tìm kiếm những bài review du lịch Hà Giang trên MXH sẽ thấy tàu du lịch trên sông Nho Quế xuất hiện khá nhiều, và hầu hết bạn trẻ nào cũng có một hoặc nhiều bức ảnh check in nơi đây. Ảnh: Maria Tuyền Không khó để tìm thấy những bức ảnh "sống ảo" đẹp lung linh trên tàu du lịch sông Nho Quế. Ảnh: Locc Nguyenn Hiện tại, thông tin tạm ngừng tàu du lịch này khiến cho cộng đồng đam mê du lịch rất tiếc nuối. Ảnh: Trang Nguyễn

