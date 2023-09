Du khách mặc bikini trên sông Nho Quế, bao lần thắng cảnh bị làm xấu?

Mới đây mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ngắn, ghi lại hình ảnh một nữ du khách mặc bikini, thoải mái tạo dáng, nhảy múa khi đi thuyền trên sông Nho Quế (Hà Giang). Nhóm thanh niên, du khách ở các thuyền bên cạnh khi nhìn thấy cô gái đã hò reo, vỗ tay thích thú. Đoạn clip khi được chia sẻ trong các hội nhóm du lịch đã gây nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng việc ăn mặc như vậy là phản cảm, bởi đây không phải là du lịch biển. Tuy nhiên, một số người khác lại bày tỏ, việc mặc trang phục gì là quyền tự do của mỗi người. Nếu không có biển cấm, du khách có thể thoải mái mặc những gì mình yêu thích. Anh Nguyễn Văn Hậu, một hướng dẫn viên du lịch người bản địa ở Hà Giang bày tỏ quan điểm rằng với du khách người Việt, việc du khách mặc bikini trên sông Nho Quế là rất hiếm. Hơn nữa, người này lại không nhảy xuống tắm, chỉ đứng múa, tạo dáng chụp ảnh trên thuyền, có thể gây phản cảm với nhiều người. "Khách Tây họ thường mặc bikini để tiện việc nhảy xuống sông hoặc suối tắm. Khi di chuyển trên sông, hoặc đến các địa điểm tham quan họ vẫn mặc trang phục bình thường", Văn Hậu nói. Cách đây chưa lâu, trên mạng xã hội Facebook lan truyền bức ảnh nữ du khách nước ngoài mặc bikini, đeo túi xách, vô tư đi dạo trên tuyến đường thuộc khu phố cổ Hội An. Chứng kiến hình ảnh này, nhiều người bày tỏ sự phản cảm trong cách ăn mặc của nữ du khách khi vào khu phố cổ - nơi có nhiều công trình di tích hàng trăm tuổi. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên, hình ảnh du khách ăn mặc phản cảm xuất hiện tại đô thị cổ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Trước đó, một du khách nước ngoài khác cũng diện áo dài nhưng bên trong lại diện mốt không quần tại Hội An gây phản cảm. Năm 2017, trên diễn đàn hơn 1 triệu thành viên đã đăng tải hình ảnh hai du khách Tây ăn mặc phản cảm, nằm trên bãi cỏ ở Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để tắm nắng. Chưa đầy 1 giờ đăng tải lên mạng xã hội, bức ảnh nhận được 1,5 nghìn lượt thích, hàng chục nghìn chia sẻ và bình luận. Đa số ý kiến cho rằng hành động vô tư diện bikini tắm nắng ở Hồ Gươm của hai du khách nước ngoài rất phản cảm và đáng lên án.

Mới đây mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ngắn, ghi lại hình ảnh một nữ du khách mặc bikini, thoải mái tạo dáng, nhảy múa khi đi thuyền trên sông Nho Quế (Hà Giang). Nhóm thanh niên, du khách ở các thuyền bên cạnh khi nhìn thấy cô gái đã hò reo, vỗ tay thích thú. Đoạn clip khi được chia sẻ trong các hội nhóm du lịch đã gây nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng việc ăn mặc như vậy là phản cảm, bởi đây không phải là du lịch biển. Tuy nhiên, một số người khác lại bày tỏ, việc mặc trang phục gì là quyền tự do của mỗi người. Nếu không có biển cấm, du khách có thể thoải mái mặc những gì mình yêu thích. Anh Nguyễn Văn Hậu, một hướng dẫn viên du lịch người bản địa ở Hà Giang bày tỏ quan điểm rằng với du khách người Việt, việc du khách mặc bikini trên sông Nho Quế là rất hiếm. Hơn nữa, người này lại không nhảy xuống tắm, chỉ đứng múa, tạo dáng chụp ảnh trên thuyền, có thể gây phản cảm với nhiều người. "Khách Tây họ thường mặc bikini để tiện việc nhảy xuống sông hoặc suối tắm. Khi di chuyển trên sông, hoặc đến các địa điểm tham quan họ vẫn mặc trang phục bình thường", Văn Hậu nói. Cách đây chưa lâu, trên mạng xã hội Facebook lan truyền bức ảnh nữ du khách nước ngoài mặc bikini, đeo túi xách, vô tư đi dạo trên tuyến đường thuộc khu phố cổ Hội An. Chứng kiến hình ảnh này, nhiều người bày tỏ sự phản cảm trong cách ăn mặc của nữ du khách khi vào khu phố cổ - nơi có nhiều công trình di tích hàng trăm tuổi. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên, hình ảnh du khách ăn mặc phản cảm xuất hiện tại đô thị cổ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Trước đó, một du khách nước ngoài khác cũng diện áo dài nhưng bên trong lại diện mốt không quần tại Hội An gây phản cảm. Năm 2017, trên diễn đàn hơn 1 triệu thành viên đã đăng tải hình ảnh hai du khách Tây ăn mặc phản cảm, nằm trên bãi cỏ ở Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để tắm nắng. Chưa đầy 1 giờ đăng tải lên mạng xã hội, bức ảnh nhận được 1,5 nghìn lượt thích, hàng chục nghìn chia sẻ và bình luận. Đa số ý kiến cho rằng hành động vô tư diện bikini tắm nắng ở Hồ Gươm của hai du khách nước ngoài rất phản cảm và đáng lên án.