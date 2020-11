Tập làm hồng treo gió, hội chị em nhìn thành quả mà khóc ròng

Hồng treo gió là một món ngon khoái khẩu đối với nhiều người. Thay vì bỏ tiền ra mua, càng ngày các cô nàng đảm đang càng có sở thích tự làm món này, trước hết là để phục vụ "chiếc bụng đói" của bản thân. Mới đây, trên MXH loạt ảnh hội chị em tập làm hồng treo gió nhận về thành quà bất ngờ khiến CĐM được phen ôm bụng cười ngặt nghẽo. Vì thời tiết, vì xảy ra công đoạn sai sót, vì... xui, nói chung vì rất nhiều lý do mà cùng làm hồng treo gió thật đấy nhưng tác phẩm ra đời lại muôn hình vạn trạng Có những quả hồng dẻo quánh vừa phải, nhìn thôi đã khiến người ta nuốt nước miếng ừng ực. Và cũng có những quả hồng "đau khổ" quắt queo, bị mốc hoặc bị đen trông rõ chán... Nhiều chị em nhanh chóng có cho mình một dàn hồng treo gió đẹp mắt ngay khi mùa hồng vừa chớm nhưng thành quả thì không thể hưởng thụ. Nhiều chị em may mắn nhìn hình thức quả hồng treo có vẻ đẹp nhưng chưa rõ thành phẩm bên trong thì ra sao? Chưa biết có ăn được hay không nhưng nhìn dàn hồng treo này điểm thẩm mỹ thì đạt trọn 10/10. Những dây hồng treo gió của gái đảm trông thích mắt. Người tính không bằng trời tính là có thật nha mọi người, treo cho đẹp làm chi để dính mưa một cái hỏng cả mẻ hồng treo gió của hội chị em. Cũng là hồng treo gió nhưng nhiều chị em sáng tạo lại treo hồng xiêm. Tại sao người ta làm được quả hồng nhìn xịn như ngoài quán bán mà hội chị em vất vả nửa tháng chỉ được một mớ hồng mốc. Mời quý độc giả xem video: Kiều Minh Tuấn Can Cook: Khả Như nói gì về món Cua nấu chao? - Nguồn: Saostar

Hồng treo gió là một món ngon khoái khẩu đối với nhiều người. Thay vì bỏ tiền ra mua, càng ngày các cô nàng đảm đang càng có sở thích tự làm món này, trước hết là để phục vụ "chiếc bụng đói" của bản thân. Mới đây, trên MXH loạt ảnh hội chị em tập làm hồng treo gió nhận về thành quà bất ngờ khiến CĐM được phen ôm bụng cười ngặt nghẽo. Vì thời tiết, vì xảy ra công đoạn sai sót, vì... xui, nói chung vì rất nhiều lý do mà cùng làm hồng treo gió thật đấy nhưng tác phẩm ra đời lại muôn hình vạn trạng Có những quả hồng dẻo quánh vừa phải, nhìn thôi đã khiến người ta nuốt nước miếng ừng ực. Và cũng có những quả hồng "đau khổ" quắt queo, bị mốc hoặc bị đen trông rõ chán... Nhiều chị em nhanh chóng có cho mình một dàn hồng treo gió đẹp mắt ngay khi mùa hồng vừa chớm nhưng thành quả thì không thể hưởng thụ. Nhiều chị em may mắn nhìn hình thức quả hồng treo có vẻ đẹp nhưng chưa rõ thành phẩm bên trong thì ra sao? Chưa biết có ăn được hay không nhưng nhìn dàn hồng treo này điểm thẩm mỹ thì đạt trọn 10/10. Những dây hồng treo gió của gái đảm trông thích mắt. Người tính không bằng trời tính là có thật nha mọi người, treo cho đẹp làm chi để dính mưa một cái hỏng cả mẻ hồng treo gió của hội chị em. Cũng là hồng treo gió nhưng nhiều chị em sáng tạo lại treo hồng xiêm. Tại sao người ta làm được quả hồng nhìn xịn như ngoài quán bán mà hội chị em vất vả nửa tháng chỉ được một mớ hồng mốc. Mời quý độc giả xem video: Kiều Minh Tuấn Can Cook: Khả Như nói gì về món Cua nấu chao? - Nguồn: Saostar