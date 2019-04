Tấn bi kịch nắng nóng đỉnh điểm: CĐM than “Đừng nắng nóng nữa, em mệt rồi!“

Cuối cùng thì sau những tháng ngày nắng nóng sập trời cũng đã đến với Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời đã có lúc tăng lên đến hơn 40 độ C và khi phải ra đường có việc đó là ác mộng với nhiều người. Không biết "chạy đâu cho khỏi nắng", dân mạng bèn giải tỏa bằng cách đăng tải lên MXH những bức hình miêu tả nắng nóng đỉnh điểm mà mình đang phải gánh chịu. Khi dự báo thời tiết những ngày tới chỉ toàn nắng và nóng thì nhiều người cảm thấy hoang mang và chỉ thốt lên rằng: "Đừng nắng nóng nữa, em mệt rồi!" Dù che chắn rất kĩ nhưng dường như cách chống nắng này không hiệu quả dưới sức nắng của thời tiết. Ngày xưa, các đôi yêu nhau chấp nhận "ngược nắng, ngược gió để yêu" nhưng với thời tiết hơn 40 độ C thì đó chỉ là điều xuất hiện trong những câu chuyện ngôn tình. "Đừng nắng nóng nữa, em mệt rồi!" là câu nói được các chị em hội Ninja Lead than thở khi phải đi ra đường. Ranh giới mong manh giữa thiên đường và địa ngục được hiển thị ngay trên các con đường tại Hà Nội trong ngày nắng nóng đỉnh điểm. Nóng vãi .... nồi là điều mà nhiều bạn trẻ cảm nhận được với thời tiết khó chịu này. Trước và sau của bức tranh cô gái bên hoa Huệ khi nhiệt độ chạm ngưỡng 40 độ C. Trước khi ra đường và sau khi về nhà là một trạng thái hoàn toàn khác nhau trên khuôn mặt. Tiêu điểm nhọc nhàn nắng nóng - Nguồn: @youtube

Cuối cùng thì sau những tháng ngày nắng nóng sập trời cũng đã đến với Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời đã có lúc tăng lên đến hơn 40 độ C và khi phải ra đường có việc đó là ác mộng với nhiều người. Không biết "chạy đâu cho khỏi nắng", dân mạng bèn giải tỏa bằng cách đăng tải lên MXH những bức hình miêu tả nắng nóng đỉnh điểm mà mình đang phải gánh chịu. Khi dự báo thời tiết những ngày tới chỉ toàn nắng và nóng thì nhiều người cảm thấy hoang mang và chỉ thốt lên rằng: "Đừng nắng nóng nữa, em mệt rồi!" Dù che chắn rất kĩ nhưng dường như cách chống nắng này không hiệu quả dưới sức nắng của thời tiết. Ngày xưa, các đôi yêu nhau chấp nhận "ngược nắng, ngược gió để yêu" nhưng với thời tiết hơn 40 độ C thì đó chỉ là điều xuất hiện trong những câu chuyện ngôn tình. "Đừng nắng nóng nữa, em mệt rồi!" là câu nói được các chị em hội Ninja Lead than thở khi phải đi ra đường. Ranh giới mong manh giữa thiên đường và địa ngục được hiển thị ngay trên các con đường tại Hà Nội trong ngày nắng nóng đỉnh điểm. Nóng vãi .... nồi là điều mà nhiều bạn trẻ cảm nhận được với thời tiết khó chịu này. Trước và sau của bức tranh cô gái bên hoa Huệ khi nhiệt độ chạm ngưỡng 40 độ C. Trước khi ra đường và sau khi về nhà là một trạng thái hoàn toàn khác nhau trên khuôn mặt. Tiêu điểm nhọc nhàn nắng nóng - Nguồn: @youtube