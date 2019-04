Tấm trong MV Chi Pu gây sốt CĐM, nhưng đây mới là điểm "gây chú ý"

MV "Anh ơi ở lại" là sản phẩm âm nhạc được thu hút nhất thời gian qua. Bên cạnh nhân vật chính Chi Pu (vai Cám) thì dân mạng rất chú ý tới nhan sắc của nhân vật nữ phụ (vai Tấm). Theo tìm hiểu, vai Tấm được trong MV "Anh ơi ở lại" do Blogger sắc đẹp kiêm người mẫu Mai Vân Trang (sinh năm 1997) thực hiện. So sánh nhan sắc của Tấm và Cám cũng là chủ đề nóng đối với cư dân mạng sau khi xem MV. Nhiều người cho rằng ca sĩ Chi Pu đẹp hơn vì tạo hình rất sắc sảo, nhưng một số người lại thích vẻ đẹp nhẹ nhàng của Mai Vân Trang. Sở hữu đôi mắt to, cằm V-line, Vân Trang là nàng mẫu quen mặt của các thương hiệu thời trang ở Hà Nội. Những bức hình cô đăng tải trên trang cá nhân thường nhận được lượt tương tác cao từ dân mạng. Theo nhiều người, họ yêu thích nhan sắc của Mai Vân Trang vì cô là đại diện chất cổ điển, trong sáng. Chính nhờ chất cổ điển của mình, Vân Trang thường được mời chụp các bộ ảnh theo phong cách thiếu nữ Hà Nội xưa. Kiểu tết tóc, vấn tóc cổ điển và cách trang điểm sắc nét hơn giúp gương mặt của cô gây ấn tượng. Vân Trang thường xuyên chia sẻ hình ảnh sang chảnh trên trang cá nhân. Cô có sở thích đi du lịch, từng check-in ở nhiều khu nghỉ dưỡng sang trọng. Bên cạnh sự cổ điển vốn có, Vân Trang còn có gu thời trang nhẹ nhàng, thanh lịch. Cô thường chọn những chiếc áo có dáng rũ hoặc đầm dài thướt tha cùng mái tóc buông xoã nhẹ, trông quyến rũ và dịu dàng. Bên cạnh gương mặt ấn tượng, Mai Vân Trang cũng có thân hình thon thả, mang lại vẻ nữ tính khi diện đồ. Khi được hỏi về nhan sắc, Vân Trang thẳng thắn chia sẻ rằng: "Mình sinh ra là một bông hoa, tại sao mình không nở? Năm 18, em sợ nhất là cuộc đời nhàm chán vô nghĩa. Nên đến bây giờ em vẫn giữ quan điểm miệt mài sống ý nghĩa, tích cực, làm bản thân giàu có về tinh thần và cống hiến hết mình là mục tiêu cuối cùng. Những thứ khác không quan trọng". Chi Pu | ANH ƠI Ở LẠI - Official M/V (Chuyện Cám Tấm) - Nguồn: @youtube

