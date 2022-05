Tái đấu U23 Việt Nam, U23 Thái Lan mang theo dàn "cố vấn khủng"

Sau thất bại tại trận chung kết SEA Games 31, U23 Thái Lan sẽ tái đấu với U23 Việt Nam tại trận mở màn bảng C VCK U23 châu Á diễn ra vào ngày 2/6 tới tại Uzbekistan. Đến với VCK U23 châu Á lần này, ngoài việc cố gắng kiếm tấm vé vào vòng trong, U23 Thái Lan còn đặt mục tiêu trả món nợ đã vay các cầu thủ U23 Việt Nam cách đây chưa lâu. Vậy nên, "bà trùm" Madam Pang đã bổ nhiệm dàn trợ lý cực khủng cho HLV trưởng Worawut. Ngoài dàn trợ lý HLV khủng, U23 Thái Lan còn mang đến VCK U23 châu Á tới 9 cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài. Trong đó có những cái tên nổi trội như Patrick Gustavsson, Benjamin Davis... Dù không được lòng Madam Pang nhưng HLV Woraut vẫn được dẫn dắt U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2022 vì lời hứa trước đó của nữ tỷ phú. U23 Thái Lan bay đến Tashkent với 18 cầu thủ, do bốn cầu thủ còn bận khoác áo tuyển Thái Lan đá giao hữu với Bahrain rồi sang sau. Với tinh thần hừng hực đòi lại món nợ với U23 Việt Nam, U23 Thái Lan mang binh hùng, tướng mạnh tới Uzbekistan. Các tiền đạo đang thi đấu tại châu Âu được triệu hồi về để cùng U23 Thái Lan tới Uzbekistan. Tại bảng C VCK U23 châu Á, U23 Thái Lan cùng bảng với Việt Nam, Malaysia và Hàn Quốc. Theo nhận xét của các chuyên gia, ngoài tấm vé đi tiếp gần như chắc chắn thuộc về U23 Hàn Quốc, tấm vé còn lại bước vào vòng trong của VCK U23 châu Á sẽ là cuộc cạnh tranh của 3 đội bóng đến từ ĐNÁ. U23 Thái Lan là đội bóng mang nhiều cầu thủ nước ngoài về thi đấu nhất tại bảng C VCK U23 châu Á. Thất bại trước U23 Việt Nam, U23 Thái Lan hừng hực khí thế trả nợ. Các cầu thủ Thái Lan thể hiện quyết tâm.

Sau thất bại tại trận chung kết SEA Games 31, U23 Thái Lan sẽ tái đấu với U23 Việt Nam tại trận mở màn bảng C VCK U23 châu Á diễn ra vào ngày 2/6 tới tại Uzbekistan. Đến với VCK U23 châu Á lần này, ngoài việc cố gắng kiếm tấm vé vào vòng trong, U23 Thái Lan còn đặt mục tiêu trả món nợ đã vay các cầu thủ U23 Việt Nam cách đây chưa lâu. Vậy nên, "bà trùm" Madam Pang đã bổ nhiệm dàn trợ lý cực khủng cho HLV trưởng Worawut. Ngoài dàn trợ lý HLV khủng, U23 Thái Lan còn mang đến VCK U23 châu Á tới 9 cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài. Trong đó có những cái tên nổi trội như Patrick Gustavsson, Benjamin Davis... Dù không được lòng Madam Pang nhưng HLV Woraut vẫn được dẫn dắt U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2022 vì lời hứa trước đó của nữ tỷ phú. U23 Thái Lan bay đến Tashkent với 18 cầu thủ, do bốn cầu thủ còn bận khoác áo tuyển Thái Lan đá giao hữu với Bahrain rồi sang sau. Với tinh thần hừng hực đòi lại món nợ với U23 Việt Nam, U23 Thái Lan mang binh hùng, tướng mạnh tới Uzbekistan. Các tiền đạo đang thi đấu tại châu Âu được triệu hồi về để cùng U23 Thái Lan tới Uzbekistan. Tại bảng C VCK U23 châu Á, U23 Thái Lan cùng bảng với Việt Nam, Malaysia và Hàn Quốc. Theo nhận xét của các chuyên gia, ngoài tấm vé đi tiếp gần như chắc chắn thuộc về U23 Hàn Quốc, tấm vé còn lại bước vào vòng trong của VCK U23 châu Á sẽ là cuộc cạnh tranh của 3 đội bóng đến từ ĐNÁ. U23 Thái Lan là đội bóng mang nhiều cầu thủ nước ngoài về thi đấu nhất tại bảng C VCK U23 châu Á. Thất bại trước U23 Việt Nam, U23 Thái Lan hừng hực khí thế trả nợ. Các cầu thủ Thái Lan thể hiện quyết tâm.