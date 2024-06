Sửng sốt trước cây vải độc nhất vô nhị ở xóm núi D’ran

Trước nay, Bắc Giang hay Hưng Yên thường được biết đến là những địa phương nổi tiếng với nghề trồng vải. Lục Ngạn là một huyện thuộc tỉnh Bắc Giang nổi tiếng cả nước với đặc sản vải thiều mà không vùng đất nào có được. Vải thiều Lục Ngạn khi chín có màu đỏ tươi, hạt nhỏ, cùi dày, ngọt sắc và giàu chất dinh dưỡng. Nơi đây cho ra giống vải ngon bởi phù hợp về khí hậu, thổ nhưỡng cũng như kỹ thuật trồng cây tốt. Nhiều người vẫn mặc định rằng vải là dành cho những vùng miền Bắc, chứ những tỉnh thuộc Tây Nguyên thì khó trồng loại cây này. Chính vậy khi một chàng trai đăng tải loạt hình ảnh về cây vải nhà vượt loạt chú thích hài hước lên một hội nhóm khiến rất nhiều người quan tâm. Giống vải ở Tây Nguyên thường được thu hoạch sớm hơn 1 tháng so với ngoài Bắc. Vì vậy trong khi đất Bắc Giang Hải Dương vải vẫn còn phơn phớt thì ở đây đã kết thúc vụ. Theo lời kể của chàng trai, chủ nhân của cây vải nói trên, thì cây vải được trồng bởi bố của anh - ông Năm. Đây là giống vải U hồng, vị khá chua. Chàng trai hài hước miêu tả vị của những trái vải này: "Vải nhà ông Năm là vải U Buồn, vì ăn vào rồi không hiểu sao cứ thấy trong người buồn buồn. Lát sau mới biết là do nó chua quá." Năm nay vải khá được mùa nên mọi người trong nhà đều phấn khởi. Chàng trai đã từng có suy nghĩ làm món vải treo gió, tuy nhiên sau đó là từ bỏ: "Khi vải bắt đầu chín, một ý nghĩ tăm tối loé lên trong đầu em, “hay là mình thử làm vải treo gió”. Cũng may đầu óc sau đó có sáng suốt hơn nên em không làm. Vì làm rồi treo tới vụ sau cũng chưa có vải khô ăn." Điều đặc biệt hơn cả là có một tổ ong làm trên cây vải từ lúc vải mới ra hoa. Đến khi vải thu hoạch sắp hết nó cũng lo dọn đi rất gấp, đi ngay trong đêm hôm ấy. Bài đăng hóm hỉnh của chàng trai phía Nam Tây Nguyên hiện thu hút hơn 11.000 lượt yêu thích trên Facebook. Cây vải này ở thị trấn cổ D’ran nằm giữa hai con đèo Ngoạn Mục và D’ran thuộc địa phận huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Sau bài đăng, rất nhiều người đã bày tỏ muốn có được địa chỉ cây vải "U buồn" để tận mục sở thị loại vải đặc biệt này.

