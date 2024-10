Cuộc sống của loạt hot girl “theo chồng bỏ cuộc chơi” ở tuổi 18

Từng nhận về khá nhiều tai tiếng khi nổi tiếng quá sớm, cũng như phong cách "ép chín" bản thân, nhiều người khá bất ngờ với quyết định lấy chồng của Huyền 2k4 ( tên thật Khánh Huyền). Cô nàng kết hôn với Duy Nhỏ - một streamer nổi tiếng với gia thế giàu có ở Đồng Tháp, hơn cô 7 tuổi. Cả hai tổ chức một đám cưới linh đình vào cuối năm 2022, khi Huyền 204 tròn 18 tại tư gia đồ sộ của Duy Nhỏ Kể từ đó đến nay, cặp đôi dù chưa có con nhưng luôn cảm thấy hạnh phúc với những gì mình có. Cả 2 dành thời gian "check-in" khắp Việt Nam, tại các resort sang chảnh ở Quảng Ninh, Phú Quốc... Đặc biệt, Huyền 2k4 sau khi kết hôn không bị chồng cấm cản trong việc ăn mặc mà hết sức ủng hộ vợ. Huyền 2k4 từng tâm sự trong một video rằng chồng cô là một người hiền lành, chiều chuộng vợ hết mực, khác hẳn với những người con trai cô từng gặp trước đây. Cũng có một đám cưới đình đám không kém là cặp đôi Xoài Non - Xemesis. Trên MXH, Xemesis và Xoài Non từng có cuộc sống hôn nhân trong mơ. Cặp đôi thường chia sẻ vlog ghi lại tuần trăng mật hết 180 triệu cho hai đêm tại resort 6 sao, tặng nhau những món quà hàng trăm triệu vào dịp kỷ niệm. Cuộc hôn nhân của cặp đôi này từng khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Tuy nhiên tháng 6 vừa rồi, cả 2 bất ngờ tuyên bố đường ai nấy đi, sau loạt ồn ào liên quan đến việc rạn nứt tình cảm. Nguyên nhân chính xác về sự tan vỡ là gì thì chỉ có người trong cuộc mới rõ, thế nhưng điều này đã gây tiếc nuối với những người dành sự yêu mến cho cặp đôi. Sau khi công khai ly hôn, Xoài Non hiện đang vướng vào tin đồn có mối quan hệ tình cảm đặc biệt với Gil Lê, còn Xemesis cũng bị bắt gặp thân thiết với một cô gái khác. Từng là một phần của "nhóm hot teen" đình đám một thời cùng với Linh Ka, Long Hoàng, Long Bi, nàng hot teen Chi Bé bất ngờ rút lui khỏi mọi hoạt động để kết hôn, sinh con ở tuổi 18. Được biết, chồng Chi Bé cùng tuổi với cô. Cả 2 đã ở bên nhau khá lâu. Có lẽ vì hai người cùng tuổi và đều khá kín tiếng nên hôn nhân của nàng "hot teen" không ồn ào, thường chỉ chia sẻ hình ảnh con cái trên trang cá nhân. Chi Bé đang làm mẹ và kinh doanh một tiệm hoa nhỏ "full-time", ngoài ra cô còn nhận các công việc quảng bá cho nhãn hàng "part-time". Cô có cuộc sống hạnh phúc, yên bình và hài lòng với những gì mình có. (Ảnh: IGNV)

