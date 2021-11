Soi tình cảm của cặp bạn thân làm netizen say đắm vì nhan sắc

Phạm Trang và Wilson Nhật Anh là cặp bạn thân cùng sinh năm 2002. Xoài Non và Wilson Nhật Anh được nhiều người chú ý nhờ ngoại hình có nhiều nét Tây và vóc dáng nóng bỏng, quyến rũ. Nhật Anh - hiện còn độc thân là hot girl lai mang hai dòng máu Việt - Mỹ. Cô nàng nổi tiếng nhờ vóc dáng nóng bỏng và gu ăn mặc phóng khoáng. Nhật Anh được nhận xét là sở hữu vẻ đẹp hòa quyện giữa nét hiện đại phương Tây và nét truyền thống phương Đông. Khác với nhiều gái xinh khác, Wilson Nhật Anh không theo đuổi vẻ đẹp thanh mảnh, "mình hạc xương mai" như nhiều hot girl khác. Thân hình cân đối, vòng nào ra vòng nấy vẫn giúp Wilson Nhật Anh quyến rũ trong mọi bức hình. Nhật Anh sở hữu số đo ba vòng 94-68-96 (cm). Cô nàng vừa làm mẫu ảnh, vừa là KOL có tiếng. Khác với cô bạn thân Nhật Anh, Xoài Non (Phạm Trang) đã là "vợ người ta". Cô kết hôn vào năm 18 tuổi. Chồng Phạm Trang là Xemesis - người được mệnh danh là "streamer giàu nhất Việt Nam". Cả hai từng "gây bão" bởi đám cưới xa hoa, đẹp như cổ tích. Xoài Non sau khi lấy chồng ngày càng xinh đẹp và sang chảnh. Cô nàng đẹp hút mắt trong những bộ ảnh nghệ thuật với phong cách sang trọng, quý phái. Vẻ đẹp mơn mởn ở tuổi 19 của cô vợ "streamer giàu nhất Việt Nam" nhận được nhiều lời khen ngợi. Thậm chí, một số người nhận xét, Xoài Non xinh đẹp, quyến rũ hơn bội phần sau khi kết hôn. Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: Yan News

