Soi nhan sắc nữ MC VTV từng bị cắt sóng sau 3 tháng

Bùi Minh Hằng hiện là nữ MC VTV, cô nàng thường xuất hiện trong vai trò người dẫn chương trình Bản tin tài chính kinh doanh của Trung tâm tin tức VTV24. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, trước khi có suất lên sóng này, nữ MC VTV - Bùi Minh Hằng phải trải qua nhiều cố gắng, nỗ lực phía sau hậu trường. Bùi Minh Hằng sinh năm 1988, ngay từ nhỏ đã có có ước mơ trở thành một BTV, MC dẫn truyền hình vì thế đã thi vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền để trở thành MC chuyên nghiệp. Ngay từ khi còn là sinh viên năm 4, với gương mặt trẻ trung, xinh xắn, tràn đầy sự tự tin, nhiệt huyết Bùi Minh Hằng đã "lọt vào mắt xanh" nhà đài. Minh Hằng may mắn trở thành CTV của VTV nhưng chỉ sau 3 tháng đã bị cắt sóng vì gương mặt non choẹt, không phù hợp để dẫn tin thời sự, kinh doanh. Cụ thể, Minh Hằng chia sẻ: "Khi đó, mọi người phản hồi nhiều nhất là mặt tôi trông trẻ quá, không có sự đĩnh đạc, chín chắn và độ tin cậy cần thiết. Kiểu như đứa trẻ con lên sóng nói toàn câu chuyện vĩ mô". Thậm chí, Minh Hằng bị nói rằng "make up cũng không cứu nổi", dù mọi người đã cố gắng trang điểm đậm, làm kiểu tóc cho có vẻ đứng tuổi. Thời gian đó, nữ MC xinh đẹp này còn được khuyên là nên chuyển sang làm MC chương trình thiếu nhi hay giải trí. Thời gian đó, Bùi Minh Hằng đã không từ bỏ đam mê của mình và chuyển về làm phóng viên của phòng Kinh tế để lấy kinh nghiệm từ các đàn anh, đàn chị đi trước. Sau 3 năm thì cô gái trẻ được các lãnh đạo trao thêm cơ hội một lần nữa. Từng có thời điểm, Minh Hằng đảm nhiệm cả phóng viên - biên tập viên - dẫn chương trình của Bản tin tài chính và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Khi lên hình, Minh Hằng chọn những bộ trang phục đứng đắn, chỉn chu với các bộ vest. Để không bị cứng nhắc và nhàm chán, cô chọn những bộ vest sáng màu, cách tân. Khi lên sóng nghiêm túc, chuyên nghiệp thì lúc "xả vai" trở về với đời thường, Minh Hằng vẫn vô cùng trẻ trung dù đã ngoài 30 tuổi. Thậm chí cô còn được đồng nghiệp nhận xét là "Đẹp hơn cả sao Hàn, Hằng mà sang Hàn là các công ty đua nhau mời làm diễn viên độc quyền". Minh Hằng chọn phong cách thời trang nhẹ nhàng, nữ tính. Cô thường xuyên chọn các bộ váy dịu dàng khi đi chơi với bạn bè hoặc quần jean áo thun để dễ hoạt động, lại trông gần gũi hơn. Mời độc giả xem video: Những nữ MC 9X thống trị sân khấu nhờ nhan sắc nổi bần bật - Nguồn: Yan News

