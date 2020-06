Soi nhan sắc dàn sao nhí Hàn Quốc sau màn dậy thì thành công

Choo Sarang (sinh năm 2011) được nhiều khán giả nhớ đến sau khi tham gia chương trình The Return of Superman (tạm dịch: Siêu nhân trở lại) cùng bố vào năm 2016. Cô bé 5 tuổi lúc đó "đốn tim" người hâm mộ bằng vẻ ngoài đáng yêu cùng tính cách tinh nghịch, hài hước. Hiện Sarang 8 tuổi, có chiều cao nổi bật, được nhiều dân mạng khen càng lớn càng xinh. Tuy có nhiều điểm khác với lúc nhỏ từ kiểu tóc cho đến dáng người, thiên thần lai Hàn - Nhật vẫn chiếm cảm tình nhờ nét nữ tính, dễ thương. Daehan - Minguk - Manse (sinh năm 2012) là bộ 3 nhóc tỳ nổi tiếng của nhà tài tử Song Il Kook. 3 anh em họ Song cũng nổi tiếng từ chương trình The Return of Superman của đài KBS. Nhờ vẻ ngoài đáng yêu cùng tính cách hoạt bát, lanh lợi, Daehan - Minguk - Manse nhận được nhiều tình cảm yêu mến sau khi chương trình thực tế này lên sóng vào năm 2014. 3 "chàng lính ngự lâm" ngày nào giờ đã 8 tuổi. Dưới những bức ảnh được "ông bố quốc dân" Song Il Kook chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người nhận xét bộ 3 ngày càng cao lớn nhưng vẫn giữ đường nét đáng yêu trên khuôn mặt. Daehan ngày càng ra dáng anh cả trong khi Minguk vẫn đáng yêu và Manse luôn là "cây hài" với biểu cảm gây cười. Cùng xuất hiện trong chương trình Dad, Where Are We Going? (tạm dịch: Bố ơi mình đi đâu thế) mùa đầu tiên, hai cặp bố con Lee Jong Hyuk - Lee Junsu (bên trái) và Yoon Min Soo - Yoon Hoo đều sở hữu lượng fan đông đảo bởi tính cách hài hước và những màn tung hứng, đối đáp đáng yêu. Sau 7 năm chương trình lên sóng, Yoon Hoo và Lee Junsu đều đã lên trung học và bước vào độ tuổi dậy thì. Cả hai có nhiều thay đổi về ngoại hình song tính cách vẫn đáng yêu và lém lỉnh như trước.Song Ji Ah (sinh năm 2007) là bé gái duy nhất của Dad, Where Are We Going? mùa đầu tiên. Cô bé là con gái của cựu danh thủ Hàn Quốc Song Joong Kook và nữ diễn viên Park Ip Sun. Thời điểm tham gia chương trình, Ji Ah và em trai Song Ji Wook chiếm cảm tình nhờ ngoại hình dễ thương, trong sáng cùng tính cách lanh lợi. Những bức ảnh gần đây của cặp sao nhí Hàn Quốc nhận được nhiều lời khen. Hơn 7 năm trôi qua, “tiểu thiên thần” Ji Ah ngày nào đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Nhiều người nhận xét cô bé sở hữu gương mặt giống nữ ca sĩ Bae Suzy và sẽ sớm tỏa sáng nếu gia nhập ngành giải trí. Mason Moon và Park Min Ha đều sinh năm 2007. Trong khi Mason Moon là thiên thần nhí được yêu thích cách đây 10 năm, Park Min Ha cũng quen mặt khi xuất hiện trong nhiều bộ phim từ khi mới 4 tuổi. Cuối tháng 3, loạt ảnh chụp chung của cặp sao nhí nổi tiếng một thời được nhiều người chia sẻ. Màn dậy thì thành công với ngoại hình trưởng thành và ưa nhìn hiện tại của Mason và Min Ha khiến dân mạng trầm trồ khen ngợi.

