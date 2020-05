Soi nhan sắc dàn hot girl đồng phục mới khiến dân mạng phát sốt

Nữ sinh Lan Hương (12A, trường THPT Yên Lãng, Hà Nội) nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ những bức hình trong trang phục học sinh cực kì xinh đẹp, trong sáng, đúng với lứa tuổi. Cô nàng sở hữu gần 500.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân. Những khoảnh khắc đi học của Hương luôn khiến các chàng trai xốn xang. Không trang điểm cầu kì, nữ sinh Hà Nội vẫn có nét thu hút rất riêng. Triệu Việt Hà sinh năm 2002 và hiện đang học tại trường THPT Mỹ Hào (Hưng Yên) từng khiến dân mạng "đứng tim" với khoảnh khắc chụp lén khi đang ở trường. Cô nàng được nhận xét là sở hữu khuôn mặt khá Tây với sống mũi cao, đôi mắt to và sâu.Nữ sinh Bình Dương - Mai Hà Hoàng Yến (sinh năm 2002, THPT Dĩ An, Bình Dương) sở hữu nét đẹp tinh khôi, rạng rỡ với nụ cười tươi rói. Nhờ lợi thế ngoại hình nên cô nàng sớm bén duyên với nghề mẫu ảnh và nhận được hơn 70.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân. Nguyễn Thị Dương, học sinh trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh bỗng chốc được chú ý nhờ ngoại hình sáng, giản dị với mái tóc buộc đuôi ngựa khi ở trường. Cô nàng đúng chuẩn "bạn gái bàn bên" mà chàng trai nào cũng mơ ước. Cũng là một cô nàng đến từ Bắc Ninh, Trần Dương Thanh Hà học sinh lớp 12, trường THPT Yên Phong 1 sở hữu góc nghiêng cực kỳ thần thánh với sống mũi cao vút và nước da trắng ngần. Có vẻ đẹp giống với gái Hàn cùng cách ăn mặc năng động, Trần Nguyễn Kiều Khanh, học sinh lớp 12 trường Lê Thị Hồng Gấm, TP HCM được chú ý trên mạng xã hội thời gian gần đây. Mời quý độc giả xem thêm clip: Thì ra đây là Nữ Sinh mặc sơ mi trắng xinh đẹp ở Nghệ An gây sốt dân mạng thời gian qua - Nguồn: Youtube

