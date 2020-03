Soi kĩ dàn hot girl được yêu mến trong trang phục quân nhân

Năm 2019, Trần Ngọc Anh (SN 1998) được dân mạng biết đến khi tham gia cuộc thi Người đẹp Du lịch Non nước Cao Bằng. Cô lọt top những thí sinh được đánh giá cao nhờ khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng thon gọn. Hiện, hot girl đang công tác tại Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng. Ngọc Anh từng theo học tại trường ĐH Phòng cháy Chữa cháy. "Hot girl cảnh sát" cho biết bản thân không phải người có cá tính mạnh, quyết định theo học tại ngôi trường này là do bản thân cô nàng khao khát được cống hiến. Không chỉ giỏi võ thuật, bắn súng và các kỹ năng nghiệp vụ, Ngọc Anh còn có rất nhiều tài lẻ khác như ca hát, múa và chơi guitar, nhạc cụ dân tộc. Mina Young, tên thật là Nguyễn Nga (SN 1998) được biết đến khi khoảnh khắc diện quân phục, cười tươi rói được lan truyền trên mạng xã hội vào tháng 3/2019. Trước đó, Mina Young cũng từng gây sốt khi cover một số ca khúc rồi đăng tải lên mạng xã hội. Với niềm đam mê với âm nhạc nên hot girl 9X quyết tâm thi vào trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội dù gia đình không mấy ủng hộ. Hiện, Mina Young sở hữu hơn 250.000 nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội. Nhan sắc của cô nàng được đánh giá là giống với các hot girl Hàn Quốc. Hình ảnh Phạm Hồng Thủy trong trang phục cảnh sát, ngồi trên chiếc xe phân khối lớn từng được cộng đồng mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cô nàng được yêu mến bởi vẻ đẹp mạnh mẽ, rắn rỏi. Với đam mê mãnh liệt với võ thuật, Hồng Thủy từng lặn lội từ miền Nam ra Hà Nội dự thi vào trường Học viện Cảnh sát Nhân dân. Suốt từ khi còn học THPT đến lúc là sinh viên, hot girl tham gia các CLB Taekwondo và giành được một số thành tích nhất định. Nói về đam mê tốc độ và xe phân khối lớn, Thủy cho biết: "Con gái thời nay lái xe phân khối lớn cũng không có gì bất ngờ. Đó đơn giản chỉ là sở thích và không phải chuyện xấu nên mình không thấy ngại ngùng gì cả". Xem thêm clip: Điểm Danh 10 Hot Girl Cảnh Sát Có Gương Mặt Xinh Đẹp Nhất - Nguồn: Youtube

