Soi gia thế bạn trai hot girl Mẫn Tiên, không đùa được đâu

Ngày 13/4, Mẫn Tiên bất ngờ công khai tình cảm với bạn trai mới trên trang cá nhân. "Never been good at trusting but there's something 'bout him I'm in love with" (Dịch: Chưa bao giờ dành trọn niềm tin nhưng anh có điều gì đó khiến tôi chìm đắm vào tình yêu) - Hot girl viết. Trước đó, hot girl Mẫn Tiên cũng từng đăng tải bức ảnh tình tứ được bạn trai ôm trong thang máy khi cặp đôi đi siêu thị. Rất nhanh sau đó, danh tính bạn trai Mẫn Tiên đã được tìm ra. Anh chàng tên Nguyễn Thịnh Hưng (biệt danh Hưng James, 29 tuổi), từng sinh sống tại Vancouver, Canada và hiện đang đang chơi vị trí hậu vệ cầm bóng của CLB Cantho Catfish. Hưng Thịnh có mối quan hệ cực thân thiết với nhiều tên tuổi hot như vợ chồng ca sĩ JustaTee - Trâm Anh, Salim, Soobin Hoàng Sơn, Bê Trần,... Trên trang cá nhân, anh chàng thường xuyên khoe ảnh tụ tập bạn bè. Hưng Thịnh cũng chính là người đã "bấm máy" chụp hình cho đám cưới của cặp đôi JustaTee. Học vấn của hot boy bóng rổ không phải dạng vừa đâu. Anh chàng tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Anh, thạc sỹ ngành báo chí. Bên cạnh sự nghiệp bóng rổ, Hưng Thịnh còn là chủ của một quán bar trên tầng thượng tại khu vực phố cổ Hà Nội. Anh chàng cũng góp tên trong danh sách hội đồng quản trị của một trường cấp 3 ở Hà Nội. Cặp anh sinh đôi của Hưng Thịnh là Thành Đạt và Phú Hoàng cũng có mặt trong danh sách này. Cả 3 anh em hiện đều là những vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp. Thành Đạt tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Canada, hiện thi đấu cho đội Thăng Long Warriors. Phú Hoàng từng du học tại Singapore và thi đấu cho Cantho Catfish Trên trang Facebook cá nhân, Hưng Thịnh chưa từng chia sẻ hình ảnh của bạn gái Mẫn Tiên và cũng không thường xuyên đăng tải ảnh cá nhân. Hot boy bóng rổ sở hữu gần 10.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân. Mời quý độc giả xem thêm clip: Tiết Lộ Kinh Ngạc Về Hưng James - Bạn Trai Gia Thế Khủng Của Hot Girl Mẫn Tiên - Nguồn: Youtube

