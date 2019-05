Bất ngờ hot girl Việt là “cảnh sát trưởng” ở Nhật Bản

Vào năm 2015, hot girl Mẫn Tiên đã xuất sắc nhận được học bổng 50% của trường ĐH Châu Á Thái Bình Dương Ritsumeikan (gọi tắt là APU). Trong suốt thời gian sinh sống và theo học ở nước bạn, cô bạn này thường xuyên có những chia sẻ thú vị về văn hóa, cuộc sống, cảnh vật và con người ở Nhật. Mới đây, hot girl 9X - Mẫn Tiên lại khiến mọi người tự hào hơn khi trở thành du học sinh Việt được nhận bằng khen từ chính phủ Nhật Bản. Được biết, cô nàng sinh năm 1996 vừa trải qua hoạt động ngoại khóa ở thành phố Beppu. Trong hoạt động mới nhất của mình, Mẫn Tiên sẽ được trải nghiệm một ngày làm cảnh sát. Tham gia hoạt động ngoại khóa này, Mẫn Tiên có trách nhiệm hướng dẫn mọi người thực hiện những quy định về an toàn giao thông như không dùng rượu bia, nhắn tin điện thoại khi điều khiển xe, dạy các em nhỏ về luật giao thông. Sau khi hoàn thành hoạt động trên, hot girl Mẫn Tiên cho biết, cô rất thích thú và cảm thấy đây là một hoạt động ngoại khóa ý nghĩa. Trên trang cá nhân, Mẫn Tiên chia sẻ những hình ảnh của mình trong một ngày làm cảnh sát với dòng chú thích: "It's been such an honour to be selected as Beppu Police Chief for one day. Learned a lot and here it goes another day to remember ! I'm truly blessed for all these". (Tạm dịch: Thật là một vinh dự khi được chọn làm cảnh sát của Beppu trong một ngày. Tôi đã học hỏi được rất nhiều và đây thật sự là một ngày đáng nhớ! Tôi cảm thấy biết ơn vì tất cả). Một ngày làm cảnh sát là hoạt động ngoại khóa mang ý nghĩa tuyên truyền được tổ chức thường xuyên ở Beppu, có sự tham gia của những người nổi tiếng, những nhân vật có sức ảnh hưởng tới cộng đồng hoặc những bạn trẻ có thành tích nổi bật. Mẫn Tiên chia sẻ cô rất vinh dự khi là người Việt và cũng là người nước ngoài đầu tiên được tham gia vào hoạt động này. Sau một ngày hoạt động đầy năng nổ, Mẫn Tiên cũng xuất sắc nhận bằng khen của chính phủ Nhật Bản. Hình ảnh cô nàng mặc đồng phục cảnh sát, nhận tấm bằng khen danh giá đã khiến không ít bạn trẻ Việt ngưỡng mộ và tự hào.

