Sốc với biệt danh cầu thủ đội tuyển Việt Nam “bị” fan đặt cho

Bùi Tiến Dũng (SN 1995, quê Hà Tĩnh) nổi tiếng với màn cởi áo khoe múi và giơ tay chào đúng chất người lính. Để phân biệt trung vệ của đội tuyển Việt Nam và chàng thủ môn Bùi Tiến Dũng của U22, người hâm mộ thường gọi anh là "Dũng môi khô" vì đôi môi luôn nứt nẻ, khô bóng bất chấp thời tiết. Bên cạnh đó, anh chàng cũng được biết đến với cái tên "Dũng 8 múi". "Trọng sơ vin" là biệt danh đã quá quen thuộc mà người hâm mộ dùng để gọi Trần Đình Trọng (SN 1997, quê Gia Lâm). Cái tên này bắt nguồn từ việc cầu thủ số 21 của tuyển Việt Nam luôn bỏ áo trong quần khi ra sân. Anh chàng từng tâm sự với mẹ rằng khi thi đấu không sợ đội bạn mạnh, chỉ sợ...không được sơ vin. Với ngoại hình nhỏ bé và chiều cao khá khiêm tốn so với các đồng đội, Nguyễn Quang Hải (SN 1997, quê Đông Anh) được người hâm mộ gọi là "Hải con". Dù không có lợi thế về hình thể thế nhưng anh chàng đang là cầu thủ số 1 của tuyển Việt Nam và đeo băng đội trưởng của U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30. Nhờ mái tóc nhuộm bạc, Văn Toàn (SN 1996, quê Hải Dương) được fan đặt cho cái tên hết sức đáng sợ - "Dượng". Bên cạnh đó, cầu thủ đội tuyển Việt Nam cũng được gọi là "ăn chơi nhất đội" nhờ sở hữu nhiều đồ hiệu và gu thời trang bắt mắt, hợp trend. Đoàn Văn Hậu (SN 1999, quê Thái Bình) dù là em út của tuyển nhưng luôn bắt nạt các anh. Chính vì vậy, anh chàng được gọi là "Ông trời" vì thường thích gì làm nấy, không kiêng nể ai bao giờ. Văn Lâm (SN 1993) mang hai dòng máu Việt - Nga nên được người hâm mộ gọi bằng những cái tên như "Lâm tây", "gấu Nga". Anh là thủ thành số 1 được HLV Park Hang-seo rất tin tưởng. Tiến Linh (SN 1997, quê Hải Dương) là cầu thủ ghi được dấu ấn mạnh sau 3 trận đấu tại SEA Games 30. Anh chàng còn được biết đến đến với biệt danh là "Linh phá đội" nhưng phá đội nhà hay đội bạn thì còn tuỳ trường hợp. Do ngoại hình bị fan đánh giá là khá "phèn" nên Hùng Dũng (SN 1993, quê Gia Lâm) có biệt danh là "Thầy Chíp bần". Chính Đình Trọng cũng từng gọi anh là "Dũng chíp" ở trên sóng truyền hình khiến người hâm mộ không nhịn nổi cười. Đức Huy (SN 1995, quê Hải Dương) đã quá nổi tiếng với biệt danh là "Hoàng tử", anh chàng cũng thường xuyên tự nhận mình có bản chất quý tộc mà khuyên mọi người nên bình tĩnh để được quý tộc như anh. Do sự ghê gớm, sẵn sàng va chạm với đối thủ để bảo vệ đồng đội nên Duy Mạnh (SN 1996, quê Đông Anh) được biết đến với cái tên "Mạnh gắt", thế nhưng đối với người hâm mộ nước nhà thì anh chàng lại hiền khô. Bên cạnh đó, cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội cũng tự xưng biệt danh là "DuMa", viết tắt của cái tên Duy Mạnh. Xem thêm clip: [Nhạc chế] Tên 24 Cầu Thủ Đội Tuyển Việt Nam Tham Dự Vòng Loại World Cup 2022 - Vũ Hải - Nguồn: Youtube

Bùi Tiến Dũng (SN 1995, quê Hà Tĩnh) nổi tiếng với màn cởi áo khoe múi và giơ tay chào đúng chất người lính. Để phân biệt trung vệ của đội tuyển Việt Nam và chàng thủ môn Bùi Tiến Dũng của U22, người hâm mộ thường gọi anh là "Dũng môi khô" vì đôi môi luôn nứt nẻ, khô bóng bất chấp thời tiết. Bên cạnh đó, anh chàng cũng được biết đến với cái tên "Dũng 8 múi". "Trọng sơ vin" là biệt danh đã quá quen thuộc mà người hâm mộ dùng để gọi Trần Đình Trọng (SN 1997, quê Gia Lâm). Cái tên này bắt nguồn từ việc cầu thủ số 21 của tuyển Việt Nam luôn bỏ áo trong quần khi ra sân. Anh chàng từng tâm sự với mẹ rằng khi thi đấu không sợ đội bạn mạnh, chỉ sợ...không được sơ vin. Với ngoại hình nhỏ bé và chiều cao khá khiêm tốn so với các đồng đội, Nguyễn Quang Hải (SN 1997, quê Đông Anh) được người hâm mộ gọi là "Hải con". Dù không có lợi thế về hình thể thế nhưng anh chàng đang là cầu thủ số 1 của tuyển Việt Nam và đeo băng đội trưởng của U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30. Nhờ mái tóc nhuộm bạc, Văn Toàn (SN 1996, quê Hải Dương) được fan đặt cho cái tên hết sức đáng sợ - "Dượng". Bên cạnh đó, cầu thủ đội tuyển Việt Nam cũng được gọi là "ăn chơi nhất đội" nhờ sở hữu nhiều đồ hiệu và gu thời trang bắt mắt, hợp trend. Đoàn Văn Hậu (SN 1999, quê Thái Bình) dù là em út của tuyển nhưng luôn bắt nạt các anh. Chính vì vậy, anh chàng được gọi là "Ông trời" vì thường thích gì làm nấy, không kiêng nể ai bao giờ. Văn Lâm (SN 1993) mang hai dòng máu Việt - Nga nên được người hâm mộ gọi bằng những cái tên như "Lâm tây", "gấu Nga". Anh là thủ thành số 1 được HLV Park Hang-seo rất tin tưởng. Tiến Linh (SN 1997, quê Hải Dương) là cầu thủ ghi được dấu ấn mạnh sau 3 trận đấu tại SEA Games 30. Anh chàng còn được biết đến đến với biệt danh là "Linh phá đội" nhưng phá đội nhà hay đội bạn thì còn tuỳ trường hợp. Do ngoại hình bị fan đánh giá là khá "phèn" nên Hùng Dũng (SN 1993, quê Gia Lâm) có biệt danh là "Thầy Chíp bần". Chính Đình Trọng cũng từng gọi anh là "Dũng chíp" ở trên sóng truyền hình khiến người hâm mộ không nhịn nổi cười. Đức Huy (SN 1995, quê Hải Dương) đã quá nổi tiếng với biệt danh là "Hoàng tử", anh chàng cũng thường xuyên tự nhận mình có bản chất quý tộc mà khuyên mọi người nên bình tĩnh để được quý tộc như anh. Do sự ghê gớm, sẵn sàng va chạm với đối thủ để bảo vệ đồng đội nên Duy Mạnh (SN 1996, quê Đông Anh) được biết đến với cái tên "Mạnh gắt", thế nhưng đối với người hâm mộ nước nhà thì anh chàng lại hiền khô. Bên cạnh đó, cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội cũng tự xưng biệt danh là "DuMa", viết tắt của cái tên Duy Mạnh. Xem thêm clip: [Nhạc chế] Tên 24 Cầu Thủ Đội Tuyển Việt Nam Tham Dự Vòng Loại World Cup 2022 - Vũ Hải - Nguồn: Youtube