So kè nhan sắc dàn mỹ nhân vướng lưới tình thiếu gia Hà Thành

Bạn gái tin đồn hện tại của chàng thiếu gia Hà Thành giấu mặt là nữ ca sĩ Chi Pu, cô nàng được đánh giá là có nhan sắc không hề phai nhạt dù đã làm hot girl hơn chục năm nay. Hiện tại, Chi Pu hướng đến phong cách trưởng thành và quyến rũ phù hợp với lứa tuổi bây giờ. Vì thế thời gian gần đây cô nàng không ngần ngại chia sẻ loạt hình ảnh phá cách này. Nhan sắc thăng hạng đồng thời sự nghiệp của Chi Pu cũng phát triển theo, nữ ca sĩ này sự nghiệp nổi bật nhất trong ba người khi cô nàng khá thành công trong vai trò diễn viên. Ở lĩnh vực ca hát dù còn nhiều khen chê nhưng không thể phủ nhận các sản phẩm âm nhạc của Chi Pu vẫn có lượt view thuộc hàng top.Quỳnh Anh Shyn là người bạn rất thân thiết của Chi Pu, đây là cặp đôi hot girl Hà Thành từng nổi đình đám một thời của giới trẻ. Hiện tại cô nàng là một trong những Fashionista nổi bật của Việt Nam. Phong cách táo bạo, khác biệt, có chút gì đó nổi loạn là điều mà Quỳnh Anh hướng tới. Ngoài làm người mẫu ảnh, Quỳnh Anh còn thử sức với nhiều vai diễn nhưng không thành công như mong muốn. Từ sau scandal cùng yêu một người của cặp bạn thân Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn, dân tình lại khá bất ngờ khi mối quan hệ của họ xuất hiện thêm người thứ ba là hot girl Kiều Trinh Xíu. Kiều Trinh Xíu lại sở hữu vẻ ngoài và phong cách có chút "an toàn" hơn so với hai cô nàng trên là trong sáng và hồn nhiên nhẹ nhàng. Nổi lên từ hình tượng hot girl, Kiều Trinh tham gia một số vai chính điện ảnh khá "nặng ký" và để lại được dấu ấn nhưng cái tên của cô nàng chưa thực sự có độ phủ sóng mạnh. Cách đây không lâu, MXH rộ lên thông tin Chi Pu có bạn trai mới la thiếu gia Hà Thành. Thế nhưng, tình cũ của chàng thiếu gia này lại là cô bạn thân Quỳnh Anh Shyn. Cũng từ đó mà cả hai đã chấm dứt tình bạn này khiến dân mạng ngỡ ngàng. Điều đáng nói hơn nữa là anh chàng này trước khi yêu Quỳnh Anh Shyn đã từng có mối quan hệ với Kiều Trinh Xíu. Sau đó,cô nàng cũng đã lê tiếng xác nhận. Như vậy bạn trai hiện tại của Chi Pu không chỉ từng là người cũ của Quỳnh Anh Shyn mà còn từng có thời gian yêu đương với Kiều Trinh Xíu. Và cặp đôi chia tay là do những bất đồng về quan điểm. Mời quý độc giả đón xem thêm video Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn thân nhau thế nào trước khi bị đồn nghỉ chơi - Nguồn: iHay TV

