Shipper và “kiếp nạn” chở món đồ đặc biệt khó ai nghĩ đến

Mới đây, những hình ảnh shipper chở món hàng cồng kềnh nhưng vô cùng độc lạ này khiến cư dân mạng dở khóc dở cười. Một trong những món hàng cồng kềnh và chàng shipper phải méo mặt vận chuyển chính là thùng rác cỡ lớn. Món hàng này khiến netizen khó hiểu và thật sự không ai nghĩ đến có người lại đặt hàng online. Anh chàng shipper chở hàng cồng kềnh với món hàng bá đạo này nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ngoài thùng rác cỡ lớn, nhiều vị khách còn mua hàng online cái cây siêu to, hình ảnh món hàng được shipper chở sau xe thực sự khiến nhiều người "cạn lời". “Mua hàng online và 1001 câu chuyện cười ra nước mắt” là chủ đề muôn thuở thu hút được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Không chỉ có bom hàng, hủy đơn hay hàng thực tế khác xa trên mạng mà còn có những trường hợp ''bất ổn'' khác khiến ai nghe xong cũng phải bật cười. Nhân viên vận chuyển này cho biết, đây không phải lần đầu tiên anh gặp những đơn hàng kỳ quái và độc lạ như vậy. Trước đó một shipper đăng đàn để chia sẻ nỗi khổ của mình với cư dân mạng. Theo đó, đơn hàng này là một chiếc máy cày được vận chuyển từ shop đến một vị khách trong tỉnh. Điều đáng nói chính là kích thước của món hàng khiến cho người có kinh nghiệm giao hàng lâu năm cũng phải ''bó tay'' vì không biết phải chở thế nào. Liên hệ với nhân viên giao hàng của đơn vị này thì được biết, đơn hàng này có giá trị 1,4 triệu đồng, cùng với đó là 560k tiền phí vận chuyển do kích thước quá to. Lúc mới nhận đơn, nhân viên này cũng vô cùng bất ngờ trước món hàng độc đáo cuối năm. Ảnh: Tổng hợp

