Sau drama với Jack, Thiên An lần đầu khoe sắc bên con gái

Gần một tháng kể từ khi drama Jack có con với Thiên An nổ ra trên MXH, những ồn ào dường như cũng đã khép lại khi cư dân mạng bây giờ đã chuyển qua bàn tán một chủ đề khác. Người hâm mộ của giọng ca Sóng gió từng "tấn công" Thiên An trên mạng xã hội khi cô nàng công khai mối quan hệ với nam ca sĩ. Mới đây, sau hơn 1 tháng kể từ drama nổ ra, hot girl Thiên An bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp cùng bé Sol - con gái chung giữa cô và Jack lên trang cá nhân. Hai mẹ con cùng diện trang phục trắng vô cùng xinh đẹp. Có thể nói đây là lần đầu tiên hot girl sinh năm 1998 công khai hình ảnh con gái trên mạng xã hội. Mẹ bỉm sữa viết: "Mùa Trung thu đầu tiên của em nhé. An yêu Sol nhất trên đời này". Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự xuýt xoa trước nhan sắc "gái một con trông mòn con mắt" của cô nàng. Thiên An gây thiện cảm với mái tóc dài thuớt tha, làn da trắng và gương mặt hết sức dịu dàng, ánh lên niềm hạnh phúc khi được ở cạnh tiểu công chúa đầu lòng. Ngoài những bình luận khen ngợi nhan sắc, người hâm mộ liên tục để lại những bình luận chúc phúc cho Thiên An. Có thể thấy sau những sóng gió đã qua, cô nàng càng vững tinh thần hơn, không còn ngần ngại công khai hình ảnh con gái lên MXH. Có thể thấy dù đang ở nhà chăm sóc bé Sol, nhưng Thiên An vẫn tranh thủ "lên đồ chặt chém" không thua cô gái nào. Hậu dram có con với Jack, Thiên An được nhận xét ngày càng đẹp ra. Cô nàng nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, gương mặt vốn xinh đẹp nay trở nên sắc sảo hơn. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Sự nghiệp rực rỡ nhưng cũng không ít “sóng gió” của Jack: Từ một hiện tượng vụt sáng thành sao - Nguồn: YAN News

Gần một tháng kể từ khi drama Jack có con với Thiên An nổ ra trên MXH, những ồn ào dường như cũng đã khép lại khi cư dân mạng bây giờ đã chuyển qua bàn tán một chủ đề khác. Người hâm mộ của giọng ca Sóng gió từng "tấn công" Thiên An trên mạng xã hội khi cô nàng công khai mối quan hệ với nam ca sĩ. Mới đây, sau hơn 1 tháng kể từ drama nổ ra, hot girl Thiên An bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp cùng bé Sol - con gái chung giữa cô và Jack lên trang cá nhân. Hai mẹ con cùng diện trang phục trắng vô cùng xinh đẹp. Có thể nói đây là lần đầu tiên hot girl sinh năm 1998 công khai hình ảnh con gái trên mạng xã hội. Mẹ bỉm sữa viết: "Mùa Trung thu đầu tiên của em nhé. An yêu Sol nhất trên đời này". Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự xuýt xoa trước nhan sắc "gái một con trông mòn con mắt" của cô nàng. Thiên An gây thiện cảm với mái tóc dài thuớt tha, làn da trắng và gương mặt hết sức dịu dàng, ánh lên niềm hạnh phúc khi được ở cạnh tiểu công chúa đầu lòng. Ngoài những bình luận khen ngợi nhan sắc, người hâm mộ liên tục để lại những bình luận chúc phúc cho Thiên An. Có thể thấy sau những sóng gió đã qua, cô nàng càng vững tinh thần hơn, không còn ngần ngại công khai hình ảnh con gái lên MXH. Có thể thấy dù đang ở nhà chăm sóc bé Sol, nhưng Thiên An vẫn tranh thủ "lên đồ chặt chém" không thua cô gái nào. Hậu dram có con với Jack, Thiên An được nhận xét ngày càng đẹp ra. Cô nàng nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, gương mặt vốn xinh đẹp nay trở nên sắc sảo hơn. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Sự nghiệp rực rỡ nhưng cũng không ít “sóng gió” của Jack: Từ một hiện tượng vụt sáng thành sao - Nguồn: YAN News