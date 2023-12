Sau đám cưới, Đoàn Văn Hậu và Hải My “xả” ảnh vi vu Singapore

Thời gian qua, đám cưới của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My trở thành tâm điểm của báo chí truyền thông. Cả hai tổ chức ở hai địa điểm là Thái Bình (11/11) và Hà Nội (26/11). Hôn lễ của cặp đôi khiến ai nấy phải xuýt xoa với độ hoành tráng, lung linh, đặc biệt là nhan sắc của cô dâu và chú rể. Mới đây nhất, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đăng tải lên mạng xã hội những hình ảnh khi cùng bà xã Doãn Hải My vi vu ở Singapore. Chuyến đi này có thể coi là chuyến trăng mật của cặp đôi, đồng thời nam hậu vệ khám lại chấn thương. Nhân dịp này, cặp đôi đẹp nhất nhì làng bóng cũng ghi lại những khoảnh khắc đẹp khi đi mua sắm. Anh chàng chủ động cầm camera selfie cùng Doãn Hải My ở những nơi cặp đôi đi qua như ở khu trang trí đón giáng sinh hay trung tâm thương mại lớn. Anh thích chụp ảnh Hải My từ phía sau để ghi lại dáng vẻ của bà xã đang tận hưởng thời gian sau đám cưới. Về phần Doãn Hải My, cô nàng góp mặt trong những tấm ảnh selfie bằng hành động dựa dẫm vào vai chồng đầy tình cảm. Cô dâu mới Hải My khoe nhan sắc xinh đẹp hậu đám cưới. Ảnh: Tổng hợp

