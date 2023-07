Sau 10 năm bị cấm sóng, gái xinh "thích cởi đồ" giờ ra sao?

Can Lộ Lộ sinh năm 1985 và từng được biết đến là hot girl mạng đời đầu ở Trung Quốc. Cô trở nên nổi tiếng sau khi bị rò rỉ đoạn video tắm khỏa thân trong tuyển chồng mẹ ruột đăng tải trên mạng. Từ đó, tên tuổi của hot girl Trung Quốc này liên tục xuất hiện trong các sự kiện gây sốc với những phát ngôn táo bạo và trang phục hở hang. Tuy nhiên, sau những phản ứng trái chiều từ dư luận, Can Lộ Lộ bị cấm sóng và một số hoạt động nghệ thuật của cô cũng bị ngừng. Kể từ sau thời điểm bị cấm sóng, Can Lộ Lộ chỉ tham gia một số sự kiện thương mại nhỏ và biểu diễn ở quán bar. Về đời tư, cô từng bị đồn đoán có mối quan hệ tình cảm với đạo diễn Đặng Kiến Quốc, lớn tuổi hơn cô 22 tuổi. Dù hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau và có những hành động thân mật, Can Lộ Lộ vẫn giữ kín và không chia sẻ quá nhiều về vấn đề này. Gần đây, trên Weibo cá nhân, Can Lộ Lộ đã đăng tải loạt ảnh mới trong buổi tiệc thôi nôi 1 tuổi của con gái cô, thu hút sự chú ý của dư luận. Trong những khoảnh khắc ấy, nữ diễn viên Trung Quốc toả sáng với mái tóc xõa dài và chiếc váy bồng bềnh nhiều lớp, mỉm cười tươi tắn bên cạnh con gái yêu. Tiệc thôi nôi được tổ chức trong một cơ ngơi có thiết kế cửa sổ kính từ sàn đến trần nhà, với bức tranh phong cảnh thác nước kích thước lớn trên tường. Điều này khiến cộng đồng mạng thán phục và đồn đoán rằng Can Lộ Lộ đang có cuộc sống giàu sang, vì không ít người cho rằng một căn biệt thự như vậy chỉ dành cho những người giàu có. Trong một bức ảnh, Can Lộ Lộ xuất hiện cùng mẹ ruột, con gái và một người đàn ông lớn tuổi, khiến nhiều người tò mò về danh tính của người đàn ông này. Có những ý kiến cho rằng ông ta có thể là ông xã bí ẩn của Can Lộ Lộ sau nhiều năm giấu kín. Tuy nhiên, nữ diễn viên 8X đã lý giải rằng đó là cha ruột của cô. Buổi tiệc cũng có sự tham gia của các thành viên trong gia đình, tạo nên không khí ấm cúng và thân mật. Tuy nhiên, Can Lộ Lộ không tiết lộ thêm về danh tính của cha con mình, để lại cho dư luận những suy đoán và phỏng đoán không ngừng. Can Lộ Lộ cho biết hiện tại cô đang có cuộc sống hạnh phúc và bình yên bên gia đình. Phong cách ăn mặc của nàng hot girl Trung Quốc cũng đã thay đổi, hướng tới nữ tính, dịu dàng và kín đáo hơn so với hình ảnh nóng bỏng ngày xưa. Cô không còn thích khoe da thịt nhiều như trước và chọn lựa cuộc sống giữ kín, không tiết lộ quá nhiều về đời tư cá nhân. Can Lộ Lộ nhận được nhiều lời khen về vẻ ngoài thăng hạng và "lão hóa ngược", chứng tỏ cô vẫn giữ được sự quyến rũ và hấp dẫn của mình.

