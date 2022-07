Rời bục giảng, hai nữ giảng viên ăn mặc gợi cảm khó nhận ra

Midu là nữ giảng viên thời gian qua bị cư dân mạng soi cách ăn mặc sau khi rời khỏi môi trường sư phạm. Được biết Midu là giảng viên ngành Thiết kế thời trang, khoa Kiến trúc mỹ thuật của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chỉ một khoảnh khắc diện áo hở ngực, khoe hình xăm gợi cảm mà cựu hot girl này đã nhận về vô số chỉ trích. Không chỉ xinh đẹp, giàu có, Midu còn được ngưỡng mộ khi trở thành giảng viên. Khi không lên lớp, nữ giảng viên xinh đẹp Midu thoải mái hơn trong phong cách ăn mặc. Người đẹp biết lựa chọn những bộ trang phục có thể tôn được lợi thế hình thể của mình. Âu Hà My sinh năm 1994. Hiện tại cô đang là nữ giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hà My từng được biết đến với biệt danh "hot girl giám thị" khi hình ảnh xinh đẹp của cô khi đi coi thi được lan truyền trên mạng xã hội. Khi xuất hiện trên giảng đường, Âu Hà My có phong cách ăn mặc thanh lịch. Trái ngược với đó, ở ngoài Âu Hà My có phong cách thời trang gợi cảm hơn. Điều này kéo theo một số ý kiến trái chiều, cho rằng hình ảnh này không phù hợp với một giảng viên. Bên cạnh một số lời chê bai, có người cho rằng việc soi xét cả trang phục đời thường của giảng viên là quá khắt khe. Đến thời điểm hiện tại Âu Hà My vẫn trung thành với phong cách thời trang quyến rũ mỗi khi không đứng lớp. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News

