Rich kid Thảo Nhi Lê công khai bạn trai đâu chỉ giàu còn chất

Ngày 5/7, fashionista Thảo Nhi Lê gây chú ý khi đăng tải story công khai tình mới sau 8 tháng chia tay Huy Trần. Trên trang cá nhân, người đẹp khoe ảnh tình cảm bên người yêu mới cùng caption: "Growing everyday with you. Is this official now?" (Tạm dịch: Trưởng thành mỗi ngày cùng anh. Giờ thì chính thức được chưa?). Chia sẻ với Zing, đại diện phía Thảo Nhi Lê xác nhận thông tin người đẹp sinh năm 1994 có bạn trai mới. Người yêu của Thảo Nhi Lê là Nguyễn Bảo Long, sinh năm 1985, hiện là chủ một quán bar tại TP.HCM, kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, ăn uống. Nói về lý do công khai tình mới ở thời điểm hiện tại, Thảo Nhi cho biết ngay từ lúc bắt đầu cô đã luôn trân trọng và sẵn sàng với mối quan hệ này. "Sẽ chẳng có thời điểm nào gọi là thích hợp để công khai cả. Chỉ là Nhi đang cảm thấy hạnh phúc và muốn chia sẻ với mọi người. Ở bên anh Long, Nhi thấy mình lớn hơn và cũng học được rất nhiều điều từ anh", người đẹp cho biết. Thảo Nhi gặp Bảo Long sau 2 tháng chia tay bạn trai Việt kiều và cả hai đã hẹn hò được nửa năm. "Thời điểm sau khi chia tay, Nhi cũng có nhiều 'vệ tinh' lắm nhưng chưa sẵn sàng. Chỉ đến khi gặp anh Long lần đầu tiên, Nhi hoàn toàn bị thuyết phục bởi tính cách chững chạc nhưng đầy thú vị của anh chàng này", 9X chia sẻ. Sau khi chia tay Huy Trần, Thảo Nhi Lê từng dính tinh đồn hẹn hò với rapper Andree. Tuy nhiên, chia sẻ với Zing, đại diện của cô cho biết Thảo Nhi, Andree chỉ là bạn bè chơi chung một nhóm, không hề có chuyện tình cảm như lời đồn đại.

