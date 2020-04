Rảnh rỗi sinh nông nổi, Bích Phương có loạt hành động xứng danh “thánh lầy“

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, toàn xã hội phải cách ly 15 ngày, tránh bệnh dịch lây lan. Chính vì vậy, các hoạt động giải trí buộc phải tạm dừng chưa biết đến bao giờ mới có thể tiếp tục. Nghỉ dịch quá rảnh rỗi, Bích Phương có loạt hành động xứng danh "thánh lầy". Nhiều thời gian rảnh rỗi, "thánh lầy" Bích Phương trở thành người dùng quen mặt của mạng xã hội Tik Tok. Cô nàng "đu" trend bất chấp, hóa luôn thành "cá đuối" bò trên sàn nhà khiến ai xem cũng không nhịn nổi cười. Sau đó, Bích Phương lại còn hóa thân em bé, thực hiện trào lưu "Bảo yêu mình" cực hot những ngày vừa qua. Các clip của cô nàng được người hâm mộ nhận xét là đáng yêu, hài hước và không ngần ngại phá vỡ hình tượng thiếu nữ "ế chồng". Không chỉ trên Tik Tok, Facebook và Instagram của nữ ca sĩ Bích Phương cũng ngập tràn những hình ảnh vô cùng khó hiểu cùng trạng thái chẳng mấy liên quan. Một bàn chân là trái tim cô đơn nhưng hai bàn chân thì trái tim hết cô đơn rồi. Phong cách chụp hình cũng chẳng giống ai và không biết ý nghĩa sâu xa là gì của nữ chủ nhân bản hit "Bao giờ lấy chồng". Suy nghĩ về cuộc đời nhưng lại chụp bàn chân? Trong khi hầu hết các nghệ sĩ khác đều để ảnh đại diện của bản thân thì Bích Phương lại để hình bàn tay? Lại là bàn chân trong những dòng suy nghĩ về cuộc đời miên man. Bích Phương (sinh năm 1989) là ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Cô nàng được biết đến sau khi tham gia Vietnam Idol 2010. Với tính cách hài hước, nữ ca sĩ được người hâm mộ đặt cho cái tên "thánh lầy showbiz". Xem thêm clip: Minh Hằng, Bích Phương và dàn sao Việt bắt trend bay nhảy You Know - Nguồn: Youtube

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, toàn xã hội phải cách ly 15 ngày, tránh bệnh dịch lây lan. Chính vì vậy, các hoạt động giải trí buộc phải tạm dừng chưa biết đến bao giờ mới có thể tiếp tục. Nghỉ dịch quá rảnh rỗi, Bích Phương có loạt hành động xứng danh "thánh lầy". Nhiều thời gian rảnh rỗi, "thánh lầy" Bích Phương trở thành người dùng quen mặt của mạng xã hội Tik Tok. Cô nàng "đu" trend bất chấp, hóa luôn thành "cá đuối" bò trên sàn nhà khiến ai xem cũng không nhịn nổi cười. Sau đó, Bích Phương lại còn hóa thân em bé, thực hiện trào lưu "Bảo yêu mình" cực hot những ngày vừa qua. Các clip của cô nàng được người hâm mộ nhận xét là đáng yêu, hài hước và không ngần ngại phá vỡ hình tượng thiếu nữ "ế chồng". Không chỉ trên Tik Tok, Facebook và Instagram của nữ ca sĩ Bích Phương cũng ngập tràn những hình ảnh vô cùng khó hiểu cùng trạng thái chẳng mấy liên quan. Một bàn chân là trái tim cô đơn nhưng hai bàn chân thì trái tim hết cô đơn rồi. Phong cách chụp hình cũng chẳng giống ai và không biết ý nghĩa sâu xa là gì của nữ chủ nhân bản hit "Bao giờ lấy chồng". Suy nghĩ về cuộc đời nhưng lại chụp bàn chân? Trong khi hầu hết các nghệ sĩ khác đều để ảnh đại diện của bản thân thì Bích Phương lại để hình bàn tay? Lại là bàn chân trong những dòng suy nghĩ về cuộc đời miên man. Bích Phương (sinh năm 1989) là ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Cô nàng được biết đến sau khi tham gia Vietnam Idol 2010. Với tính cách hài hước, nữ ca sĩ được người hâm mộ đặt cho cái tên "thánh lầy showbiz". Xem thêm clip: Minh Hằng, Bích Phương và dàn sao Việt bắt trend bay nhảy You Know - Nguồn: Youtube